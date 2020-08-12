Teoman Duralı’nın Sorun Çağının Anatomisi kitabından 35 alıntı

Bugünkü çocuğun yöresi yok. Koordinatsız. O çocuk yirmi beş-otuz katlı binanın bir dairesinde büyüyor. Bir şey görmüyor. Doğa yoksa din de bir şey ifade etmez. Allah'ı çocuğa neyle anlatacaksınız. Onu anlatmakçin çocuğun ekilmiş tohumdan çıkan fidanı, yeni doğmuş tayı, kuzuyu görmesi lazım. Acıma duygusu böyle oluşmaktadır.