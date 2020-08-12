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Teoman Duralı’nın Sorun Çağının Anatomisi kitabından 35 alıntı

Teoman Duralı, ülkemizin yetiştirdiği en saygın ilim insanlarından biri. Hem Türkiye'de hem de dünyada gerçekleştirdiği çalışmalarla, verdiği derslerle, kaleme aldığı kitaplarla ve katıldığı seminerlerle felsefeyi ve İslam felsefesini en iyi şekilde anlatmış ve geniş kitlelere sevdirmiştir. Felsefe denilince ilk akla gelen isimlerden olan Teoman Duralı'nın Sorun Çağının Anatomisi kitabından 35 alıntıyı derledik.

Giriş Tarihi: 12.08.2020 09:25
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Ben, kıyametin kopacağına, dünyanın bir şekilde sonunun yakın olduğuna inananlardanım.

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Fen/teknoloji kitlelerin afyonudur. Günümüzde geliştirilen fen araçları gereçleri, beyinleri uyuşturmağa matufdur. İçmeğe, esrar çekmeğe hacet yok. Cep telefonları, bilgisayar oyunları, televizyon programları alışılagelmiş uyuşturucuları aratmaz hale gelmişlerdir. Süreklice dikkatler dağıtılıyor.

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Bugünkü çocuğun yöresi yok. Koordinatsız. O çocuk yirmi beş-otuz katlı binanın bir dairesinde büyüyor. Bir şey görmüyor. Doğa yoksa din de bir şey ifade etmez. Allah'ı çocuğa neyle anlatacaksınız. Onu anlatmakçin çocuğun ekilmiş tohumdan çıkan fidanı, yeni doğmuş tayı, kuzuyu görmesi lazım. Acıma duygusu böyle oluşmaktadır.

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Dil, bir yetkilidir. İnsanın düşünme doğrultusunu belirler. Bilgilenme yönündeki düşünme, yani felsefenin düşünmesi dille olur. Dil, felsefece düşünmenin omurgasını teşkil eder.

Teoman Duralı: Türkçe en önemli varlığımız

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Dil; geçmiş, şimdi ve gelecek hakkında yorum yapabilmeyi, olasılıklar üzerine konuşmayı, yargılamayı, genellemeyi ve soyutlamayı, farklı seçenekler üzerinde düşünmeyi, hayatın kurallarını ve beraber yaşamanın gerekliliklerini ortaya koymayı, ahlâk kaidelerini oluşturmayı, hak ve hukuk kurallarını gün ışığına çıkarmayı mümkün kılar. Bu yeteneklerin hiçbirine hayvanlarda rastlayamayız.

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