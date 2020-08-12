Teoman Duralı’nın Sorun Çağının Anatomisi kitabından 35 alıntı
Teoman Duralı’nın Sorun Çağının Anatomisi kitabından 35 alıntı
Teoman Duralı, ülkemizin yetiştirdiği en saygın ilim insanlarından biri. Hem Türkiye'de hem de dünyada gerçekleştirdiği çalışmalarla, verdiği derslerle, kaleme aldığı kitaplarla ve katıldığı seminerlerle felsefeyi ve İslam felsefesini en iyi şekilde anlatmış ve geniş kitlelere sevdirmiştir. Felsefe denilince ilk akla gelen isimlerden olan Teoman Duralı'nın Sorun Çağının Anatomisi kitabından 35 alıntıyı derledik.