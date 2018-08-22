Teoman Duralı: Türkçe en önemli varlığımız

Türkiye’nin yetiştirdiği en saygın ilim insanlarından felsefeci Prof. Dr. Teoman Duralı, aylık yayımlanan bir dergiye verdiği röportajda, "Bence en önemli sorun dilimizi yitirmektir. Yüksek öğretim dilinin İngilizce olması ise felakettir!" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Teoman Duralı, Türkiye'de felsefe denilince ilk akla gelen isimlerden biri. Geçtiğimiz yıl Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne layık görülen Fikriyat yazarı Teoman Duralı pek çok ülkede felsefe dersleri veren önemli bir düşünce adamı.

Halen, İstanbul'daki İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı olan Duralı, 10'a yakın dil biliyor. Dilin milletler için önemini her fırsatta dile getiren Duralı, "En önemli varlığımız dilimizdir" diyor. İbn Haldun Üniversitesi'nde ayda bir yayınlanan Açık Medeniyet gazetesine konuşan Duralı, Türkçe'ye hastalık derecesinde merakı ve sevgisi olduğunu dile getiriyor.

FELAKET OLAN NE?

Muhammed Akaydın'a röportaj veren Duralı "Bence en önemli sorunumuz dilimizi yitiriyor oluşumuzdur" diyor ve ekliyor: "Üniversitelerimizde Yüksek öğretim dilinin, tedrisat dilinin İngilizce olması felakettir. En başta gelen teslimiyet budur. Biz başka bir medeniyete karşı bir seçenek yaratmaya çalışıyorsak önce bunu dilde yapacağız. Çünkü düşünmenin dışa yansıması dildir. Dili kullanmıyorsam düşünmüyorum demektir. En önemli esaret de zaten düşünmemezliktir."

İNGİLİZCE FELSEFE İÇİN ZAYIF KALIR

Bir felsefeci olarak Türkçe düşünerek ilim ürettiğini dile getiren Prof. Dr. Teoman Duralı, "Türkçeyi artık felsefe ifade edecek bir kıvama soktuğuma inanıyorum. Türkçe, özgün bir felsefe yapma imkanı elde etti" değerlendirmesinde bulunuyor.

Yüzeysel bir dil olarak nitelediği İngilizce'nin ise felsefe yapmada zayıf kaldığını anlatan Duralı, "Halis Türkçe'de ben derinliği buldum. Arapçadan ve Farsçadan aldıklarımızla oluşturduğumuz bir Türkçe bu. Bin küsur yıldır biz bunlarla iç içeyiz ve o medeniyeti yaşıyoruz" ifadelerini kullanıyor.

KUTSALLIK DIŞI BİR DÜNYA

Teoman Duralı, "Fransız İhtilali ve sanayinin felsefe sistemindeki adı sermayeciliktir, kapitalizmdir. Bugün bu medeniyetin bir kutsalı yoktur. Tarihte ilk defa tümüyle kutsallık dışı bir dünyada yaşıyoruz. Çağdaş İngiliz-Yahudi Medeniyeti, bu din dışı Avrupa medeniyetinden ortaya çıkmıştır. Başlangıç tarihi 1790'dır" ifadelerine de yer verdi.