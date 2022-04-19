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Sadettin Ökten'in dilinden sanat, gelenek ve medeniyet

Medeniyet insanlığın ortak tecrübesinin zaman içerisinde bir fikir ağı oluşturabilme yetisidir. Medeniyet üzerine çalışan ve kalem oynatan Sadettin Ökten, Osmanlı bakiyesinin ülkemizdeki son temsilcilerindendir. Eserleri ile gelenek ve modernizm arasında kalan, anlam dairesinden uzaklaşan ve zihniyet dünyası karışıklara seslenen Sadettin Ökten, insanları vicdanları ile yüzleşmeye çağırıyor.

Giriş Tarihi: 19.04.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 10:37
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Sadettin Ökten kimdir?

▪ 1942 doğumlu olan Sadettin Ökten, düşünceleri ve mücadelesi ile bir döneme damga vuran Mahmut Celaleddin Ökten'in oğludur. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nden mezun olan Ökten, bir müddet mesleği gereği Amerika ve Avrupa'da bulundu.

Kuşak, muhit ve ailesi itibarıyla Son İstanbullulardan olan Ökten, bilhassa medeniyet ve kültürel sosyoloji sahalarına gönül verir. Gelenek ve modernizm hususlarında eserler kaleme alan Ökten, insanı içindeki bir an dahi susturulamayan vicdan ile yüzleşmeye çağırıyor.

Sadettin Ökten anlatıyor: "Sabret, Şükret, Seyret"

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Sadettin Ökten''in eserleri

➡ Yahya Kemal'den Bugüne

➡ Fincanımda Cola Var

➡ Hayatımdan Portreler

➡ İçimde AVM Var

➡ Yahya Kemal'in Rüzgarıyla Düşünceler ve Duyuşlar

➡ Örselenmiş Osmanlı'dan Medeniyet Umuduna

➡ Gelenek, Sanat ve Medeniyet

➡ Aslında Bir Sanat Var

➡ Dünyaya Geldim Gitmeye

➡ Aşk ile Ânı Seyretmek

➡ Âleme Bir Yâr İçin Âh Etmeye Geldik

İmam hatip okullarının efsanevi önderleri; Celalettin Ökten

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"İnsan, her ne ahval ve şerait içinde olursa olsun, mutlak güzelliğin meftunu ve meczubudur."

Sadettin Ökten

Sezai Karakoç'un medeniyet tasavvurunda ''Peygamber''

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"Nasıl ki bir insanın iç dünyasına o kimse perdeleri kaldırmadıkça vakıf olunamıyorsa, gelenek dahi aynen böyledir."

Sadettin Ökten

İmam Hatip Liseleri ilk olarak nasıl açıldı? Celalettin Ökten kimdir?

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"Anlamsız ve yabancı bir güncelin önünde şuursuzca sürükleniyoruz."

Sadettin Ökten

Sadettin Ökten'den hayatımıza rehber olacak alıntılar

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