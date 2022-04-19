Sadettin Ökten'in dilinden sanat, gelenek ve medeniyet
Sadettin Ökten'in dilinden sanat, gelenek ve medeniyet
Medeniyet insanlığın ortak tecrübesinin zaman içerisinde bir fikir ağı oluşturabilme yetisidir. Medeniyet üzerine çalışan ve kalem oynatan Sadettin Ökten, Osmanlı bakiyesinin ülkemizdeki son temsilcilerindendir. Eserleri ile gelenek ve modernizm arasında kalan, anlam dairesinden uzaklaşan ve zihniyet dünyası karışıklara seslenen Sadettin Ökten, insanları vicdanları ile yüzleşmeye çağırıyor.
Giriş Tarihi: 19.04.2022
09:31
Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
10:37