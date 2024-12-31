Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın düşündüren mısraları
Yayınlanma Tarihi: Aralık 31, 2024 09:33 Güncelleme Tarihi: Aralık 31, 2024 09:50
Manevi dünyamızın kurucularından olan düşünce ve şiir aynı vadide akan kuvvetli bir nehri besleyen kollar gibidir. İkisinin birleşmesi ile medeniyet ortaya çıkar. Bu aynı zamanda iyi bir şairin iyi bir düşünce insanı olduğunu da kanıtlar. Osmanlı son döneminin parmakla gösterilen isimlerinden olan Rıza Tevfik, yazdıkları ile çokça tartışılan bir isim oldu. Sultan Abdülhamid Han'a hitaben yazdığı şiirle bir kuşağın tercümanı olan Rıza Tevfik'in düşündürücü mısralarını bir araya getirdik.
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Târihler ismini andığı zaman,
Sana hak verecek, ey koca Sultan;
Rıza Tevfik
3/20
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Uçun kuşlar uçun doğduğum yere;
Şimdi dağlarında mor sünbül vardır.
Rıza Tevfik