Rıza Tevfik’in Abdülhamid ile ilgili büyük pişmanlığı

Sultan II. Abdülhamid, 33 yıllık hükümdarlığı boyunca Osmanlı topraklarına birçok hizmette bulunmuş; o yıllarda dahili ve harici birçok saldırıya göğüs gerdiği halde, türlü iftiralarla tahttan indirilmişti. İlerleyen yıllarda onu tahttan hal' edenler veya bu karara en ufak desteği olanlar dahi pişmanlıklarını büyük bir teessürle dile getirmişti. O isimlerden biri de Abdülhamid'in hal' kararına destek veren Rıza Tevfik'ti. Rıza Tevfik, bir şiirle Abdülhamid'den özür dilemiş ve şu dizeleri kaleme almıştı: "Divane sen değil, meğer bizmişiz; bir çürük ipliğe hülya dizmişiz."