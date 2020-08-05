Osmanlıca kelimelerin yazılışları ve anlamları

Evsat: Bir şeyin ortası, ortadaki, orta, orta halli, yüksek ile alçak arası. Türk müziğinin büyük usullerindendir. Yirmi altı zamanlı ve on üç darplıdır. Evsat, ilahilerde düyekten sonra en çok kullanılmış ölçüdür. Ayrıca peşrev, beste ve şarkı formları için de kullanılmıştır. 26/8 lik yürük evsat mertebesi çok kullanılmıştır.

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