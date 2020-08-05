Osmanlıca kelimelerin yazılışları ve anlamları

Bin yıla yakın süre zarfında kullandığımız Osmanlıca, Türkçenin tarihi dönemine verilen bir isimdir. Osmanlı Türkçesi olarak da adlandırılan bu dönemde 45 binden fazla eser verilmiştir. Arapça, Farsça ve Türkçe sözcüklerden oluşan bu yazı dilini doğru anlamak, yazmak ve söylemek için öğrenmemiz gereken kelimeler bulunur. Nitekim sözcükler, tarihimizin izlerini taşır. İlim ve kültür hazinesi olan dilimizde yer alan kelimeler vasıtasıyla medeniyetimizin satır aralarına ulaşabiliriz. Sizler için bilmeniz gereken Osmanlıca kelimelerin yazılışları ve anlamlarını derledik.
Giriş Tarihi: 05.08.2020
09:11
Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
09:41