Osmanlıca okuma metinleri
11. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına kadar geçen zaman diliminde, Müslüman Türklerin hakim olduğu geniş coğrafyada, İslamiyet'in şekillendirdiği kültür ve mana iklimi günümüzde Osmanlıca adıyla bilinen bir alfabenin gelişmesine olanak sağladı. Atalarımızın uzun zaman kullandığı Osmanlı alfabesini öğrenmek isteyenlere yardımcı olacak metinleri, okuma kılavuzu eşliğinde sizler için hazırladık.
Giriş Tarihi: 28.11.2019
16:13
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020
09:21
Osmanlıca denilen tarihi edebiyat dilimizde, yazı olarak Araplardan alınan fakat daha sonradan geliştirilen harfler kullanıldı. Temeli 28 harﬂi Arap alfabesi, zamanla Türkler tarafından geliştirilerek Osmanlı alfabesini oluşturdu. Bu alfabeye, Farsçaya mahsus
pe (ﭖ), çe (ﭺ) ve je (ﮊ) harﬂerinin yanında ğ'nin ince sesli kelimelerle gösterilmesi için kâf-ı fârisî (ﮒ) harfi ve Türkçeye mahsus olan (kâf-ı nûnî) için nazal ñ (ڭ) harfi, lam ve elifin birleşmesinden oluşan (ﻻ) lamelif harfi ilave edilererek geliştirildi. Zaman içerisinde ünlülerin gösterilmesi, eklerin yazılması gibi hususlarda Arap imlasından farklı uygulamalar geliştirdi.
Osmanlı alfabesinin özelliklerini gösterdiğimiz Osmanlıca dersi için tıklayın.
Okutucu harfler:
Türkçe, ünlü ses bakımından zengin bir dildir. Türkçe de toplam 8 ünlü olmasına karşılık Arap alfabesinde üç ünlü ''a,i,u'' ve bunların uzunları ''â,î,û'' vardır. Bunların kısa olanları yazılmaz, uzun olanları ise
و ,ە, ى harflerinden biriyle gösterilir. Türkçede de ünlü harfleri göstermek için bu harflerden yararlanırız. Bunlardan ا a ünlüsünü , ە ; e ünlüsünü ى ; ı ve i ünlülerini و; o,ö,u,ü ünlülerini göstermek için kullanılır.
Osmanlı alfabesindeki okutucu harfleri ve nasıl bitişeceğini örnekleriyle gösterdiğimiz Osmanlıca dersi için tıklayın.
Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arab'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da
kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız O'ndan en çok korkanınızdır. Azası kesik
siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilse, sizi Allah'ın kitabı ile idare ederse, onu dinleyiniz ve itaat ediniz. Suçlu kendi suçundan başkası ile suçlanamaz. Baba, oğlunun suçu üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz. Dikkat