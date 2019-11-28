Osmanlıca okuma metinleri

Okutucu harfler:

Türkçe, ünlü ses bakımından zengin bir dildir. Türkçe de toplam 8 ünlü olmasına karşılık Arap alfabesinde üç ünlü ''a,i,u'' ve bunların uzunları ''â,î,û'' vardır. Bunların kısa olanları yazılmaz, uzun olanları ise و ,ە, ى harflerinden biriyle gösterilir. Türkçede de ünlü harfleri göstermek için bu harflerden yararlanırız. Bunlardan ا a ünlüsünü , ە ; e ünlüsünü ى ; ı ve i ünlülerini و; o,ö,u,ü ünlülerini göstermek için kullanılır.

Osmanlı alfabesindeki okutucu harfleri ve nasıl bitişeceğini örnekleriyle gösterdiğimiz Osmanlıca dersi için tıklayın.