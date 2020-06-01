Edebiyat dergilerinin sayfalarına yansıyan Orhan Veli şiiri

🔸 Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Necip Fazıl, Ahmet Hamdi Tanpınar, Faruk Nafiz ve Nazım Hikmet gibi dev isimlerin olduğu bir dönemde, gençlerin var olan edebiyat geleneği içerisinde kendilerini sıyırıp yeni bir edebiyat oluşturabilmeleri için büyük bir çıkışa ihtiyaçları vardı.

🔸 Cumhuriyet devri Türk edebiyatı bu isimlerin elinde altın çağını yaşıyorken, hakim edebiyat geleneğinde en güzel eserler verilmişti ve artık yapılması gereken tek bir şey vardı; "yıkarak" yeni bir edebi kimlik inşa etmeye çalışmak…

🔍 Yediden yetmişe Orhan Veli ve bestelenen şiirleri