Oktay Rıfat kimdir? Oktay Rıfat hayatı, kitapları, şiirleri, şiir kitapları, sözleri, eserleri…
Garip Akımını oluşturan üç şairden biri olan Oktay Rifat, Orhan Veli ve Melih Cevdet ile beraber Türk şiirinde yeni bir devir açmıştır. Kurduğu imge dünyası ve yazdığı tiyatro oyunları ile sevilen Oktay Rifat, estetiği önemseyen bir sanatçıydı. Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin ilk başkanı Samih Rifat'ın oğlu olan Oktay Rifat kimdir? Oktay Rifat eserleri, sözleri, şiirleri, kitapları, hayatı…
Giriş Tarihi: 30.11.2021
18:49
📌 Oktay Rifat 1914'te sanat ve edebiyat menbağı olan bir ailede dünyayı gelir. Büyük dedesi Macar Hurşid Bey olarak bilinen zat tanınır bir bestekar, dedesi Albay Hasan Rıfat Bey şair, babası Samih Rıfat şair ve dil bilgini, amcası Ali Rıfat Çağatay İstiklal Marşı'nın ilk bestekarı ve udi, anne tarafından büyük kuzeni Ali Fuat Cebesoy büyük bir asker, teyzesi Celile Hikmet ressam, teyzesi Celile Hikmet'in oğlu, kuzeni Nazım Hikmet ise şair olan Oktay Rifat iyi bir eğitimi hem ailesinde hem de okullunda tahsil eder.
10 Maddede Orhan Veli
📌 Oktay Rifat'in soyadı "Horozcu" olarak geçer. Lakin bu soyadının resmi evraklarda bir karşılığı bulunmaz. Lise eğitimini Ankara Erkek Lisesi'nde alırken Ahmet Hamdi'nin talebesi olur. Bu, Oktay Rifat için önemli bir dönemeçti. Şair bu yıllarda ilk şiirlerini yazdı. Bu yıllarda arkadaşları Melih Cevdet ve Orhan Veli ile "Sesimiz" dergisini yayınladı. Hukuk Fakültesi'nde eğitimini tamamlasa da Rifat, bu yıllarda başta Varlık Dergisi olmak üzere muhtelif mecralarda eser yayınlamaya devam etti. Oktay Rifat'ın hayatı, okumak ve yazmakla geçti. Şair 1988 yılında İstanbul'da vefat etti ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
Melih Cevdet Anday
📌 Hayatını Türk edebiyatına adayan Rifat vefatına kadar şiir, roman ve piyes çalışmalarını büyük bir gayret ile sürdürmüştür.
➡ Bütün Şiirleri I
➡ Bütün Şiirleri II ➡ Çobanıl Şiirler ➡ İkilik ➡ Âşık Merdiveni ➡ Bir Kadının Penceresinden ➡ Garip ➡ Yağmur Sıkıntısı ➡ Perçemli Sokak ➡ Danaburnu ➡ Yaşayıp Ölmek Aşk ve Avarelik Üstüne Şiirler ➡ Kadınlar Arasında ➡ Çil Horoz ➡ Aşağı Yukarı ➡ Bay Lear ➡ Güzelleme ➡ Atlarla Filler
Garip akımına ilk ciddi eleştiriyi yapan Hisarcılar
"Güzel şeyler düşünmeme rağmen Durmadan ağlamak geliyor içimden"
Şiir Sözlüğü