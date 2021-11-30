Oktay Rıfat kimdir? Oktay Rıfat hayatı, kitapları, şiirleri, şiir kitapları, sözleri, eserleri…

📌 Oktay Rifat'in soyadı "Horozcu" olarak geçer. Lakin bu soyadının resmi evraklarda bir karşılığı bulunmaz. Lise eğitimini Ankara Erkek Lisesi'nde alırken Ahmet Hamdi'nin talebesi olur. Bu, Oktay Rifat için önemli bir dönemeçti. Şair bu yıllarda ilk şiirlerini yazdı. Bu yıllarda arkadaşları Melih Cevdet ve Orhan Veli ile "Sesimiz" dergisini yayınladı. Hukuk Fakültesi'nde eğitimini tamamlasa da Rifat, bu yıllarda başta Varlık Dergisi olmak üzere muhtelif mecralarda eser yayınlamaya devam etti. Oktay Rifat'ın hayatı, okumak ve yazmakla geçti. Şair 1988 yılında İstanbul'da vefat etti ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Melih Cevdet Anday



