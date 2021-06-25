Oğuz Atay’ın yalnızlık çığlığı: "Canım insanlar! Sonunda, bana, bunu da yaptınız"

💠Sizi ilk kez günlük yazmaya iten duyguları hatırlıyor musunuz? İlk mutluluğunuz, ilk kırılganlığınız belki de ilk sevdanızın harekete geçirdiği duygularla elinize kaleme aldığınız o anı...

💠Yazmak, rahatlamak mı yoksa bir huzursuzluğun habercisi mi, bilinmez."Yazmasaydım delirecektim" diyen Sait Faik, her iki duyguyu da yüklenmiş gibidir...

💠Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar, Bir Bilim Adamının Romanı ve Korkuyu Beklerken gibi eserleriyle edebiyatımıza yeni bir soluk getiren Oğuz Atay, büyük bir yalnızlığın ve anlaşılamamanın eşiğinde günlük tutmaya karar verir. Oğuz Atay'a günlük tutmaya sevk eden biz sevgili insanlar, Oğuz Atay'ın şu satırlarıyla karşılaşırız.

"Selim gibi, günlük tutmaya başlayalım bakalım. Sonumuz hayırlı değil herhalde onun gibi. Bu defteri bugün satın aldım. Artık Sevin olmadığına göre ve başka kimseyle konuşmak istemediğime göre, bu defter kaydetsin beni; dert ortağım olsun. 'Kimseye söyleyemeden, içimde kaldı, kayboldu,' dediğim düşüncelerin, duyguların aynası olsun. Kimse dinlemiyorsa beni -ya da istediğim gibi dinlemiyorsa- günlük tutmaktan başka çare kalmıyor.

🔎 Bunları biliyor musunuz?: Kastamonu'da dünyaya gelen Oğuz Atay, 1957'de İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini bitirdi.

📌OĞUZ ATAY KİMDİR?