📚 Romanın kurgusu

➡Romanın baş kahramanı Hikmet Benol yüksek öğrenim görmüş, kendini geliştirmiş, tahsilli ve önceleri çevreye uyum sağlamaya çalışan akıllı bir gençtir. Evlilik hayatıyla çevreye olan uyumunu pekiştirmeye çalışan Hikmet, karşısına çıkan "baş edemediği" zorluklar karşısında daha fazla mücadele edemez ve pes eder.

İçine düştüğü bu psikoloji ile eşinden ayrılır, evlilik hayatının ritüellerine; aslında evliliğe dair pek çok şeye kendisini ait hissedemez.

➡Hikmet, bir gecekonduda iç huzurunu kaybetmiş bir şekilde yaşamına devam eder. Gecekonduya yerleşen Hikmet'in amacı küçük burjuva hayat standartlarını terk etmektir. Dış dünyanın gerçekleri çok ağır gelince, zihin dünyasında oluşturduğu kahramanlarla kendi içinde bir dünya kurar ve söz gelimi Hikmet'in yeni dünyası artık burasıdır.

Yaşam standartlarını terk eden ve dış dünyanın gerçekliğinden uzaklaşan Hikmet yeni bir kimlik arayışına girer. Bu dünyanın sunduğu gerçekliklerden sıyrılabilmek için vaktinin çoğunu komşusu Hüsamettin Albay ile oyunlar yazarak geçirir fakat onu bekleyen hiç de hayallerindeki gibi bir son değildir…

Oğuz Atay'ın edebiyatımıza armağan ettiği eşsiz eserler