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Nurettin Topçu'nun İsyan Ahlakı kitabından 20 unutulmaz alıntı

Nurettin Topçu, "İsyan Ahlakı" eseriyle, ahlaki bir varlık olma vasfını yitirmeyle yüz yüze kalan insana, isyanın da bir ahlakı olduğunu anlatan bir fikir adamıydı. Fransa'da altı yıl boyunca süren eğitiminin sonucunda verdiği doktora tezi "İsyan Ahlakı" adıyla Türkçeye çevrilen Topçu'nun bu çalışması aynı adla Paris'te kitaplaştırıldı."İsyan"ı da "insanı Allah'a götürecek yolları tıkayan her şeye başkaldırı" olarak tanımlayan Nurettin Topçu, hem yerel hem de evrensel bir düşünce ve hareket yolu açtı. Vefatının yıl dönümünde Nurettin Topçu'nun en önemli eserleri arasındaki İsyan Ahlakı'ndan unutulmaz 20 alıntıyı derledik.

Giriş Tarihi: 10.07.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 10:04
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"İnsanı büyük yapan düşüncesidir."

Ahlâk davasıyla geçen bir ömür: Nurettin Topçu

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"Var olan her şey Allah'ta vardır ve Allah olmadan hiç bir şey ne vardır, ne de tasavvur edilebilir."

Nurettin Topçu ve fikir dünyasına ışık tutan 25 ilginç bilgi

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"Yaşama sevincim dünya ile ilişkilerimi belirler."

Nurettin Topçu'nun kaleminden 20 alıntı ile Var Olmak

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"Kendi hakikatinin başkası tarafından bulunabileceğine sakın inanmayasın."

Nurettin Topçu'nun Büyük Fetih kitabından 20 alıntı

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"Kötülüğün ilk sebebi eşitsizliktir."

Nurettin Topçu'nun Türkiye'nin Maarif Davası eserinden alıntılar

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