Nurettin Topçu'nun İsyan Ahlakı kitabından 20 unutulmaz alıntı

Nurettin Topçu, "İsyan Ahlakı" eseriyle, ahlaki bir varlık olma vasfını yitirmeyle yüz yüze kalan insana, isyanın da bir ahlakı olduğunu anlatan bir fikir adamıydı. Fransa'da altı yıl boyunca süren eğitiminin sonucunda verdiği doktora tezi "İsyan Ahlakı" adıyla Türkçeye çevrilen Topçu'nun bu çalışması aynı adla Paris'te kitaplaştırıldı."İsyan"ı da "insanı Allah'a götürecek yolları tıkayan her şeye başkaldırı" olarak tanımlayan Nurettin Topçu, hem yerel hem de evrensel bir düşünce ve hareket yolu açtı. Vefatının yıl dönümünde Nurettin Topçu'nun en önemli eserleri arasındaki İsyan Ahlakı'ndan unutulmaz 20 alıntıyı derledik.