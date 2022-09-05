Nurettin Topçu'nun 'Ahlak' kitabından 50 alıntı

Ailemizden tutun yaşadığımız çevreye ve oradan da eğitim hayatımıza akseden; bizleri insan yapan en önemli değerimiz üzerine söylenecek her kelamı, edebiyatımızın yapı taşlarından biri olan Nurettin Topçu hoca dile getirir. Kaleminden çıkan her sözden sonra "Ahlak nedir?" ve "Ne değildir?" soruları kafamızın içinde yanıtını arar durur. Hocanın, "Ahlak" isimli bu kitabı bizleri derin düşüncelere sevk eder. Vakti zamanında Nurettin hocaya, liselerde ahlak dersi için bir kitap hazırlanması istenir. Usta kalem ise eseri; konu, özet ve son olarak konular ile alakalı sorular hazırlayarak pekiştirmeyi hedefler. İşte, bu eserden hayatınıza yön verecek ders niteliğindeki alıntıları sizlerle buluşturuyoruz…