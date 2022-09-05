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Nurettin Topçu'nun 'Ahlak' kitabından 50 alıntı

Ailemizden tutun yaşadığımız çevreye ve oradan da eğitim hayatımıza akseden; bizleri insan yapan en önemli değerimiz üzerine söylenecek her kelamı, edebiyatımızın yapı taşlarından biri olan Nurettin Topçu hoca dile getirir. Kaleminden çıkan her sözden sonra "Ahlak nedir?" ve "Ne değildir?" soruları kafamızın içinde yanıtını arar durur. Hocanın, "Ahlak" isimli bu kitabı bizleri derin düşüncelere sevk eder. Vakti zamanında Nurettin hocaya, liselerde ahlak dersi için bir kitap hazırlanması istenir. Usta kalem ise eseri; konu, özet ve son olarak konular ile alakalı sorular hazırlayarak pekiştirmeyi hedefler. İşte, bu eserden hayatınıza yön verecek ders niteliğindeki alıntıları sizlerle buluşturuyoruz…

Giriş Tarihi: 05.09.2022 08:53 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 09:25
  • 1
  • 50

"Ruh için en yüksek iyilik ve en büyük erdemlilik, Allah'ın bilinmesidir."

Sayfa 163

Nurettin Topçu

Nurettin Topçu'nun hayata bakışı: İslam ve İnsan

  • 2
  • 50

"İyi bil ki kötü ahlâklı güzel yüz bir para etmez."

Sayfa 34

Nurettin Topçu

  • 3
  • 50

"Edebin ne olduğunu arayıp soranlar bilsinler ki edep, edepsizlerin edepsizliğine tahammül etmektir."

Sayfa 45

Nurettin Topçu

Nurettin Topçu kimdir?

  • 4
  • 50

"İnsanın değeri düşüncesindedir."

Sayfa 66

Nurettin Topçu

  • 5
  • 50

"Aile yüksek ahlâk okuludur."

Sayfa 73

Nurettin Topçu

Nurettin Topçu'nun İsyan Ahlakı kitabından 20 unutulmaz alıntı

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