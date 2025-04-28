Kur’an ışığında cesaret ve iman

3 /10













"Yürüyebildikleri ayakları mı var onların; tutabilecekleri elleri, görebilecekleri gözleri, işitebilecekleri kulakları mı var onların! De ki: "Haydi ortak olarak gördüğünüz o varlıkları çağırın, sonra bana karşı planınızı kurun, göz açtırmayın bana!"

Araf Suresi, 195. Ayet

🔶Cesaret ifade etmek için "şehamet" kelimesi de kullanır. Bu kelime; yüreklilik, gözü peklik, keskin zekâlılık ve anlayışlılık anlamlarına gelmektedir. Bu manalara bakıldığında cesaret ve şecaatin temelinde akıl ile zeka bulunduğu görülür. Dolaysıyla insanın öfke duygusunu aklın kontrolünde yaşaması ve bu minvalde erdemini geliştirmesi gereklidir.

📌 Zira insanın; hem kendi haklarını hem de mazlumların hakkını koruması ancak cesaret ve iman ile mümkün olur.

GÜZEL AHLAK İLE İLGİLİ 25 HADİS