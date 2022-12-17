Noktalama işaretlerinin kısa tarihi

🔸Her şeyden önce düz çizgi vardı. Noktalar kümesinden oluşan bir çizgi düşünün ve bunu nokta yerine kullandığınızı. Paragrafos ismi verilen bu çizgi, noktanın atası sayılabilecek ilk işaretti.

🔸Milattan önce 300'lü yıllarda papirüslerde karşılaşılan paragrafos yeni bir konuya geçildiğinde satırın başına konurdu. İddiaya göre Aristoteles gibi isimlerin bildiği tek noktalama işareti buydu.

Büyük tartışmaların utangaç işareti: Noktalı virgül