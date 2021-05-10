Nabi'nin Hac yolculuğunu anlatan Tuhfetü'l-Haremeyn'den alıntılar

Seyahatname dediğimiz vakit hiç şüphesiz aklımıza ilk gelen Evliya Çelebi ve eseridir. Fakat Seyahatname türü içerisinde öyle bir eser vardır ki hem edebiyatımız hem de Osmanlı tarihi için büyük önem arz eder. Eser, şair Nabi'nin 1678-1679 yılları arasında yaptığı Hac yolculuğunu anlattığı Tuhfetü'l-Harameyn'dir. Nabi'nin yolculuk macerasını anlatan eser, Peygamber Efendimiz ve mübarek beldeler hususunda da oldukça zengin bir kaynaktır. İşte Nabi'nin Hac yolculuğunu anlatan Tuhfetü'l-Haremeyn'den alıntılar…