Mithat Cemal Kuntay’ın Üç İstanbulu

Mithat Cemal Kuntay'ın "Üç İstanbul"u

Şair, yazar ve hukukçu kimlikleri ile öne çıkan Mithat Cemal, tek romanı olan "Üç İstanbul" ile şehri ayrı dönemler içerisinde ele alır. Bu yönü ile adeta tarihi fotoğraflayan Mithat Cemal, değişen alışkanlıkların ekseninde İstanbul'un geçirdiği maddi ve manevi değişikliklere ışık tutar. Büyük bir kültür hazinesi olan "Üç İstanbul", Osmanlının son dönemindeki toplumsal hareketliliğe de dikkat çeker. Sizler için her bölümü bir tarih huzmesi olan "Üç İstanbul"dan çarpıcı, dikkat çekici ve göz alıcı cümleleri bir araya getirdik.