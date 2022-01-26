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Mithat Cemal Kuntay'ın "Üç İstanbul"u

Şair, yazar ve hukukçu kimlikleri ile öne çıkan Mithat Cemal, tek romanı olan "Üç İstanbul" ile şehri ayrı dönemler içerisinde ele alır. Bu yönü ile adeta tarihi fotoğraflayan Mithat Cemal, değişen alışkanlıkların ekseninde İstanbul'un geçirdiği maddi ve manevi değişikliklere ışık tutar. Büyük bir kültür hazinesi olan "Üç İstanbul", Osmanlının son dönemindeki toplumsal hareketliliğe de dikkat çeker. Sizler için her bölümü bir tarih huzmesi olan "Üç İstanbul"dan çarpıcı, dikkat çekici ve göz alıcı cümleleri bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 26.01.2022 16:35 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 16:36
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Mithat Cemal Kuntay’ın Üç İstanbulu

"Camilerinin kurşun kubbelerinde fetih ordularının miğferleri duran İstanbul! Bir devin ufka yuvarladığı bir dağ: Süleymaniye Camii! Altında bir millet ayağa kalkıyor gibi duran kubbe! Süleymaniye'nin bu kubbesi ufuktan sökülmelidir ki İstanbul ne kel, ne uyuz bir topraktır anlaşılsın…"

Mithat Cemal Kuntay

Eski İstanbul'un yazıyla resmedilen panoraması

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Mithat Cemal Kuntay’ın Üç İstanbulu

"Beyoğlu, fethedilmeyen İstanbul'dur."

Mithat Cemal Kuntay

Halit Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah kitabından cümleler

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Mithat Cemal Kuntay’ın Üç İstanbulu

"Sonra arkasına döndü; hayatına baktı: Başkasının denecek kadar kendisinin olmayan hayatına!"

Mithat Cemal Kuntay

Edmondo de Amicis'in Gözünden İstanbul

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Mithat Cemal Kuntay’ın Üç İstanbulu

"Servetin zaman ölçüsü, Avrupa'da dakikaydı; şarkta bütün bir ömür!"

Mithat Cemal Kuntay

İstanbul'da bir ilim akademisi: İbnülemin Mahmud Kemal'in konağı

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Mithat Cemal Kuntay’ın Üç İstanbulu

"Her çocuk bir parça şair, biraz romancıdır."

Mithat Cemal Kuntay

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