Erol Güngör’ün Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak kitabından tespitler
Erol Güngör’ün Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak kitabından tespitler
Ülkemizin çıkardığı en parlak mütefekkirlerden olan Erol Güngör, olayları gözlemleme ve sorun tespit çalışmaları ile Türk akademi tarihine damga vuran mühim bir isimdir. Eserlerinde ilgi duyulmayan kıymetli meselelere yoğunlaşan Güngör, bu sayede büyük bir ilmi şöhrete sahip olmuştur. Ahlak meselesi ile bilhassa alakadar olan Erol Güngör'ün "Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak" kitabından daha önce duymadığınız, önemli alıntıları bir araya getirdik. Erol Güngör Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak. Erol Güngör eserleri, hakkında, çalışmaları, sözleri, alıntılar, makaleleri, tespitleri…
Giriş Tarihi: 17.01.2022
22:20
Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
00:18