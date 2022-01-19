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Halit Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah kitabından cümleler

On dokuzuncu yüzyılda edebiyatımıza dahil olan bir tür olan romanlar, kısa sürede yazar ve okurların başucu kitapları oldular. Yeni bir türde yazmanın getirdiği acemilikleri bir süre sonra üzeinden atan yazarlarımızdan olan Halit Ziya, meşhur eseri Mai ve Siyah'ı batılı tekniklere uygun olarak kaleme alır. Bu özelliği ile çağdaşlarından ayrılan eser, bir klasik olarak kabul edilir. Halit Ziya usta işi cümleler, akıcı bir dil ve duyguların ön planda olduğu Mai ve Siyah ile büyük bir şöhrete kavuşur. Sizler için batılı teknikler ile yazılan ilk romanımız olan Mai ve Siyah'tan duygusal alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 19.01.2022 18:38 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022 18:40
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Halid Ziya'nın Mai ve Siyah kitabından cümleler
Halid Ziya’nın Mai ve Siyah kitabından cümleler

"Herkes konuşuyor, hiç kimse dinlemiyordu."

Halid Ziya Uşaklıgil

Modern romanın öncüsü: Halid Ziya Uşaklıgil

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Halid Ziya'nın Mai ve Siyah kitabından cümleler
Halid Ziya’nın Mai ve Siyah kitabından cümleler

"Öyle bir şey yazmak istiyorum ki yukarı bakılsa mavi ve her zaman mavi; aşağı siyah, her zaman siyah..."

Halid Ziya Uşaklıgil

Servet-i Fünun dergisinin şaşırtıcı anketi

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Halid Ziya'nın Mai ve Siyah kitabından cümleler
Halid Ziya’nın Mai ve Siyah kitabından cümleler

"Yalnız bir şeyden hoşlanıyordu: Sessizlik!"

Halid Ziya Uşaklıgil

Ömer Seyfettin ve hayat tecrübelerinden izler

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Halid Ziya'nın Mai ve Siyah kitabından cümleler
Halid Ziya’nın Mai ve Siyah kitabından cümleler

"Sen, her şeyden önce kendi hayatını düşünmekle de yükümlüsün."

Halid Ziya Uşaklıgil

Faruk Nafiz Çamlıbel Şiirleri ve Edebi Kişiliği

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Halid Ziya'nın Mai ve Siyah kitabından cümleler
Halid Ziya’nın Mai ve Siyah kitabından cümleler

"Birer yeşil sütun gibi uzanan iki selvinin üstünde süzülerek, elenerek, çekingen, sanki bu yarı karanlık sessizlik köşesine bir hayat gülücüğü yollamaktan utanarak, perişan güneş kırıntıları, toprakların siyah ıslak rengine dökülmüştü. Sanki bu yoksun gençlik, yatağının üzerine telli, pullu bir avuntu örtüsü çekmek istemişti."

Halid Ziya Uşaklıgil

Cahit Zarifoğlu'nun sobada tutuşturulan ilk kitabının acıklı hikayesi

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