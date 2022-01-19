Halit Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah kitabından cümleler

On dokuzuncu yüzyılda edebiyatımıza dahil olan bir tür olan romanlar, kısa sürede yazar ve okurların başucu kitapları oldular. Yeni bir türde yazmanın getirdiği acemilikleri bir süre sonra üzeinden atan yazarlarımızdan olan Halit Ziya, meşhur eseri Mai ve Siyah'ı batılı tekniklere uygun olarak kaleme alır. Bu özelliği ile çağdaşlarından ayrılan eser, bir klasik olarak kabul edilir. Halit Ziya usta işi cümleler, akıcı bir dil ve duyguların ön planda olduğu Mai ve Siyah ile büyük bir şöhrete kavuşur. Sizler için batılı teknikler ile yazılan ilk romanımız olan Mai ve Siyah'tan duygusal alıntılar derledik.