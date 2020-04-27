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Servet-i Fünun dergisinde ünlü edebiyatçılara yapılan şaşırtan anket

Servet-i Fünun topluluğu, farklı sanat anlayışlarının yanında kişilikleriyle de isimlerinden sıklıkla söz ettirdi. Handan İnci, "Tahkikat-ı Edebiye"de Mithat Cemal Kuntay'ın hazırladığı ve Halit Ziya, Hüseyin Cahit, Mehmet Rauf, Hüseyin Siret ve Tevfik Fikret gibi Servet-i Fünuncuların cevapladığı 16 soruluk ankete yer verdi. Bu edebiyatçıların içtenlikle verdiği cevaplar oldukça dikkat çekiciydi. Tevfik Fikret'in en sevdiği kuşun "kendisi" olduğunu biliyor musunuz? Peki, ya Mehmet Rauf'un başına gelen en kötü musibetin "ağlayamamak" olduğunu? İşte Servet-i Fünuncuların 16 soruluk ankete verdiği ilginç cevaplar...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 10:01
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TABİATIMIN HASSA-İ ESASİYESİ (ESAS ALAMETLERİ)
TABİATIMIN HASSA-İ ESASİYESİ ESAS ALAMETLERİ

HALİD ZİYA: Baca borusu
HÜSEYİN CAHİT: Kuşade kalp olmak
MEHMET RAUF: Daima hayale mağlup bir ciddiyet
TEVFİK FİKRET: Bulamadım
HÜSEYİN SİRET: Avarelik

Servet-i Fünun edebiyatı şahsi mi toplumsal mı?

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BİR ERKEKTE TERCİH ETTİĞİM MEZİYET
BİR ERKEKTE TERCİH ETTİĞİM MEZİYET

HALİD ZİYA: İnsaf
HÜSEYİN CAHİT: Sebat
MEHMET RAUF:Doğruluk
TEVFİK FİKRET: Aşk-ı aile
HÜSEYİN SİRET: Metanet-i kalp

Halid Ziya Uşaklıgil'den insan ruhuna dair 25 alıntı

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BİR KADINDA TERCİH ETTİĞİM MEZİYET
BİR KADINDA TERCİH ETTİĞİM MEZİYET

HALİD ZİYA: Rikkat
HÜSEYİN CAHİT: Muhabbet-i aile
MEHMET RAUF: Valideminkiler
TEVFİK FİKRET: Mihribanlık
HÜSEYİN SİRET:Sükunet

Modern romanın öncüsü: Halid Ziya Uşaklıgil

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KENDİMDE BEĞENDİĞİM HASLET
KENDİMDE BEĞENDİĞİM HASLET

HALİD ZİYA: Bulursam söylerim
HÜSEYİN CAHİT: Fikr-i hayal
MEHMET RAUF: Hele ben bilmiyorum
TEVFİK FİKRET: Sebat-ı kaum
HÜSEYİN SİRET: Şiddet-i muhabbet

Mehmet Akif'in gözünden Tevfik Fikret: Zangoç-Molla Sırat kavgası

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BAŞLICA KUSURUM
BAŞLICA KUSURUM

HALİD ZİYA: Kusurlarımı görmemek
HÜSEYİN CAHİT: Teseyyüp (Tembellik)
MEHMET RAUF: Bulamadım
TEVFİK FİKRET: Kimseyi beğenmemek
HÜSEYİN SİRET: Düşünmeden söylemek

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