Servet-i Fünun dergisinde ünlü edebiyatçılara yapılan şaşırtan anket

Servet-i Fünun topluluğu, farklı sanat anlayışlarının yanında kişilikleriyle de isimlerinden sıklıkla söz ettirdi. Handan İnci, "Tahkikat-ı Edebiye"de Mithat Cemal Kuntay'ın hazırladığı ve Halit Ziya, Hüseyin Cahit, Mehmet Rauf, Hüseyin Siret ve Tevfik Fikret gibi Servet-i Fünuncuların cevapladığı 16 soruluk ankete yer verdi. Bu edebiyatçıların içtenlikle verdiği cevaplar oldukça dikkat çekiciydi. Tevfik Fikret'in en sevdiği kuşun "kendisi" olduğunu biliyor musunuz? Peki, ya Mehmet Rauf'un başına gelen en kötü musibetin "ağlayamamak" olduğunu? İşte Servet-i Fünuncuların 16 soruluk ankete verdiği ilginç cevaplar...