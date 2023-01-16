Mehmet Emin Yurdakul’un Küçük Vatandaşları: Çocuklar
Servet-i Fünun şiirinin zirve dönemlerinde halkın içinden bir ses doğdu. Cephedeki askerler tarafından şiirleri okunan, gençlere millet olmanın gereklerini anlattığı eserleriyle yıllar sonra da yaşayan bu ses Mehmet Emin Yurdakul'du. O, şiirini sanat için değil milletine hizmet için yazdı ve başarılı da oldu. Muhatapları yalnızca gençler ve yetişkinler değildi. Usta kalem, çocukları da unutmamış, onlar için "Küçük Vatandaşlarım'a" ithaflı şiirler yazmıştı.
Giriş Tarihi: 16.01.2023
08:52
Güncelleme Tarihi: 16.01.2023
10:50
◾ Mehmet Emin Yurdakul,
deyişi ile dünya görüşünü tek bir cümleyle ortaya koyan milli edebiyat meselesi yeni yeni söz konusu olurken kendi kalemini bu uğurda bileyen isimlerden biridir. "Ben bir Türk'üm; dinim, cinsim uludur"
◾ Sanatlı yazım diliyle bilinen Servet-i Fünun şiirinin yükseldiği dönemde sade, akıcı Türkçe şiirleri ve hece veznini tercih etmesiyle dikkatleri çekmiştir.
Milli bütünlüğün şiirsel anlatımları
◾ Mehmet Emin Yurdakul, şiirini milletin hizmetine adamıştır. O yüzden
Ayrıca hece ile yazmasına rağmen şiirlerinde sanat kaygısı değil safi yurt sevgisi ile harmanlanmış öğütler görülür. Bu da kaleme aldığı mısraların uzun olmasına sebep olmuştur. 7'li, 11'li gibi hece ölçülerini kullanmamış; 16'lı, 19'lu gibi alışık olunmayan vezinleri tercih etmiştir.
◾
Herkesin okuyup anlayabileceği şiirler yazma amacını güden şair, ayrıca Tevfik Fikret ve Mehmet Akif gibi nazımı nesre yaklaştırmaya çalışmış, manzum hikâye şeklinde şiirler kaleme almıştır.
◾ Servet-i Fünun'un yüksek sanatlı şiirleri karşısında arkasına halkı alan; savaş döneminde tam da insanların aradığı, beklediği şiirleri yazarak vatandaşlara moral ve güç aşılayan Mehmet Emin'in bu girişimi, edebiyat dünyasında büyük tartışmalara yol açmıştır.
Ünlü şairlerin kaleminden "şehadet" ile ilgili şiirler
◾
Şiirleri sanatsal açıdan tekdüze, ahenksiz sayılsa da kimilerine göre çok coşkuludur.
◾
"Milli fayda" güderek şiir yazan Yurdakul'un ilk yayımlanan kitapları daha çok gençler için ve uzun epik şiirlerden oluşur. Bu konular dışındaki şiirleri kitaplaşsa da bütün şiirleri o dönemde bir araya getirilmemiştir. Kafiyeye pek önem vermeyen yazar, ahengini rediften alan şiirler kaleme almıştır.
◾ Şiirlerini yalnızca gençler için yazmayan Yurdakul,
. Milli bilinç aşılayan, aile, ev, saygı, eğitim gibi konularda öğütler veren bu şiirler, çocuklara uzaktan ve yukardan bakan bir üslupla değil aksine onların diline yaklaşarak yazılmıştır. çocuklar için "Küçük Vatandaşlarım'a" ithaflı şiirler yazmıştır
◾ Şairin hikâyeleştirerek yazdığı bu dizeler dışında ithafsız çocuk şiirleri de bulunur.
Edebiyatta eski kuşak - yeni kuşak kavgası