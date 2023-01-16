Mehmet Emin Yurdakul’un Küçük Vatandaşları: Çocuklar

Servet-i Fünun şiirinin zirve dönemlerinde halkın içinden bir ses doğdu. Cephedeki askerler tarafından şiirleri okunan, gençlere millet olmanın gereklerini anlattığı eserleriyle yıllar sonra da yaşayan bu ses Mehmet Emin Yurdakul'du. O, şiirini sanat için değil milletine hizmet için yazdı ve başarılı da oldu. Muhatapları yalnızca gençler ve yetişkinler değildi. Usta kalem, çocukları da unutmamış, onlar için "Küçük Vatandaşlarım'a" ithaflı şiirler yazmıştı.