Mehmet Dinç’in kaleminden Güzel Yaşamak

2 /20













📍

Hayatımız ya hiçbir şey ifade etmeyen bir taş parçası ya da o taşın sabırla oyularak yapıldığı bir sanat eseri gibi olabilir. Bu bizim işlememize bağlıdır; elimizi, kalbimizi ve emeğimizi katarak işlememize…

Mehmet Dinç