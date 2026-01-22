Bugün
Mehmet Dinç'in kaleminden Güzel Yaşamak

Yayınlanma Tarihi: 22.01.2026 16:08 Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 16:15

Güzel cümleler, unuttuğumuz hakikatler ve hayatımızdan çekilen incelikleri bizlere hatırlatan yazarlar sadece bir duyguyu değil düşünceyi de ifade ederler. Psikoloji sahasındaki uzmanlığını yazarlığı ile harmanlayan Mehmet Dinç, yakın tarihte yayınlanan kitabı Güzel Yaşamak'ta yaşamak serüveni ile güzel kavramını bağdaştırıyor. Beş ana yazıdan oluşan eser, unuttuğumuz incelikleri bizlere hatırlatıyor. Mehmet Dinç'in Güzel Yaşamak kitabındaki önemli cümlelerin altını çizdik.

1/20

📍

Dünyaya hayret nazarıyla bakabilmeyi kuşanmamız gerekir, şu alışmışlıktan kurtulmamız lazımdır, hiçbir şeye şaşırmayan alışmış halimizden…

Mehmet Dinç

2/20

📍

Hayatımız ya hiçbir şey ifade etmeyen bir taş parçası ya da o taşın sabırla oyularak yapıldığı bir sanat eseri gibi olabilir. Bu bizim işlememize bağlıdır; elimizi, kalbimizi ve emeğimizi katarak işlememize…

Mehmet Dinç

3/20

📍

En küçük hareketlerden başlamak üzere bir hayat tarzı inşa edebildiğimizde bu etimiz, kanımız, derimiz olacaktır. Böyle olunca zorlanmayacağız güzel insan olmak için.

Mehmet Dinç

DOSTLUK UÇSUZ BUCAKSIZ BİR HAZİNEDİR

4/20

📍

Aşkı kuşandıktan sonra insan kalmaya çalışacağız.

Mehmet Dinç

MEHMET DİNÇ'İN KALEMİNDEN HAYATA DAİR CÜMLELER

5/20

📍

İnsan başlı başına kusur olabilir, hoş görmeye çalışmak lazımdır.

Mehmet Dinç

