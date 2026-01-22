Mehmet Dinç'in kaleminden Güzel Yaşamak
Yayınlanma Tarihi: 22.01.2026 16:08 Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 16:15
Güzel cümleler, unuttuğumuz hakikatler ve hayatımızdan çekilen incelikleri bizlere hatırlatan yazarlar sadece bir duyguyu değil düşünceyi de ifade ederler. Psikoloji sahasındaki uzmanlığını yazarlığı ile harmanlayan Mehmet Dinç, yakın tarihte yayınlanan kitabı Güzel Yaşamak'ta yaşamak serüveni ile güzel kavramını bağdaştırıyor. Beş ana yazıdan oluşan eser, unuttuğumuz incelikleri bizlere hatırlatıyor. Mehmet Dinç'in Güzel Yaşamak kitabındaki önemli cümlelerin altını çizdik.
3/20
📍
En küçük hareketlerden başlamak üzere bir hayat tarzı inşa edebildiğimizde bu etimiz, kanımız, derimiz olacaktır. Böyle olunca zorlanmayacağız güzel insan olmak için.
Mehmet Dinç
4/20
📍
Aşkı kuşandıktan sonra insan kalmaya çalışacağız.
Mehmet Dinç