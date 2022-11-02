Kelime köklerinden duyguların izine

🔹 Divan-ı Lügati't Türk'te geçen "unu özlemek" ifadesi unu kaynatıp özünü çıkarmak anlamındadır. Bir diğer kültür hazinemiz Kutadgu Bilig'de ise "kitabı özlemek" ifadesi geçer. Bu ifade ise kitabı benimsemek, kendisine mal etmek anlamındadır.

🔹 Özlemek sözcüğünün zaman içindeki değişimine baktığımızda Türk dünyasında yalnızca Oğuzlarda bu anlamı kazandı. Demek ki özlemeyi düşünmek, benimsemekle aynı anlam bağına bağlamak da Orta Asya bozkırlarından Anadolu'ya göçen Oğuzlara düştü.

Dilimize Yerleşmiş 10 Uydurma Kelime