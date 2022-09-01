Dilimize Yerleşmiş 10 Uydurma Kelime
Harf İnkılabı öncesinde de gündeme gelen Öz Türkçeleştirme meselesi Harf İnkılabı, TDK'nın açılışı, ortaya atılan birtakım dil teorileri ile hız kazanmış, bugün doğru zannettiğimiz bazı kelimelerin türetilmesiyle de önlenemez hatalara yol açmıştır. Bu hatalı kullanımları sizler de bilin istedik, günümüzde sıklıkla kullandığımız uydurma olan 10 kelimeyi araştırdık.
Giriş Tarihi: 02.09.2022
09:27
Araç
◼Yıllardır kullandığımız
araç kelimesinin aslında uydurulmuş olduğunu ve ek bakımından hatalı olduğunu biliyor muydunuz? anlamında kullanılan araç kelimesi Vasıta "ara" isim köküne gelen ve dilimizde olmayan ekinin birleşimi ile türetilmiştir. "-ç" Fakat dilimizde "-ç" eki yoktur.
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gibi kelimelerle benzetilse de bu kelimelerde bulunan ve Tokaç, güleç kalıplaşmış "-aç,-eç" eki canlı bir ek değildir. Kelimedeki etkisi ve fonksiyonu net olmayan bu eklerden yola çıkılamaz. Bu yüzden araç kelimesi sonradan uydurulmuş ve dil bilgisi açısından yanlış bir kelimedir.
Kısaltmalar sözlüğü
Koşul
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Şart manasında kullanılan bu kelime hem şekil hem anlam açısından hatalıdır. Türkçe'de "–ul" yahut "-l" eki olmadığı için kumul, çökül gibi bir iki kelimede örneği görülse de bu ek yaşayan, aktif olarak kullanılan bir ek değildir. Ayrıca bu ek, fiillere değil isim köklerine gelmelidir.
◼Koşul
"-koş" fiil kökünden gelir. manasında kullanılan bu kelime sonradan Hayvanı çekeceği vasıtaya bağlamak anlamı kazanmışsa da kelimenin asıl anlamı yukarıdaki gibidir. adımları hızlandırıp bir yere ilerlemek
◼Koşul kelimesinin koşmak ile ilgisi de
şart koşmak deyiminden gelir ki koşmak burada yardımcı fiil olarak kullanılır. Koşmak ile yeni bir kelime türetilse bile bu kelimenin koşmak kelimesinin asıl anlamına bağlanması gerekir. Dil bilgisi bakımından uydurma olan bu kelime mana olarak yanlıştır. Yani burada şart anlamını veren koşmak kelimesi değil.
Birey
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Dilimizde şu an aktif olarak kullanılan bir "–ay –ey" eki yoktur. gibi halk ağzında bulunan ve Kuzey, güney Eski Anadolu Türkçesi devresinde görülen kalıplaşmış kelimelerdeki bu ek deyani yön ifade ediyor anlamına gelecek fert, kişi bir özne ilgisi kurmuyor.
◼Yine benzer bir çaba ile yapılan
gibi kelimeler bu eklerle ilgili bir karmaşa çıkarıyor çünkü " deney, uzay uzamaktan" gövdesine getirilen uza eki değil –ay ekidir. Yukardaki kalıplaşmış örnekleri düşünürsek –y böyle bir ek varsa bile bu ek isim köküne gelmelidir. Keza kelimesine de baktığımızda da deney "denemekten"gövdesine gelen bir dene eki mevcut. Bu -y durum kafa karıştırıcıdır çünkü bir ek hem isme hem de fiile gelemez. kelimesi Birey bir kişi kastedilerek türetilmeye çalışıldıysa bile hem anlam olarak hem de dil bilgisi açısından hatalıdır.
Sıkça karıştırılan kelimeler
Soycul
manasında kullanılan anlam ve dil bilgisi bakımından hatalı olan bu kelime, fonetik olarak da hoş değildir. Asil Zaten alternatifi ve doğrusu olan soylu kelimesi varken bu kelimeye ihtiyaç duyulması anlamsızdır.
"Balıkçıl, tavşancıl" gibi kelimelerde görülen, - eki cıl canlı bir ek olmamakla birlikte manasına gelir. Yani "balık yiyen, tavşan yiyen" kelimesi ile birleştiğinde soy gibi saçma bir anlam ortaya çıkar. soy yiyen
Adamcıl
◼Yukarıda bahsettiğimiz
-cıl eki ile türetilen bu kelimenin ifâde ettiği mânâ soyculdan da farklıdır.
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Şemseddin Sami Kamûs-ı Türkî'de bu kelimenin anlamını şeklinde vermiştir. «adam yiyen, adamdan ürken vahşî; fazla ünsiyet dolayısıyla insanın üzerine gelen hayvan»
◼Günümüz sözlüklerinde
adamcıl kelimesine verilen mana şeklindedir. «insandan ürkmeyen, insana alışmış olan, insana sokulan» Kelimenin eski manası ile yeni manası arasında büyük bir tezat doğmuştur.
Mesela,
kelimeyi Mehmet Akif «insandan kaçan, vahşî» manasında kullanmıştır. "Huyu dersen, bir adamcıl ki sokulmaz adama..."
Yakup Kadri ise günümüz anlamıyla kullanmıştır. "Hem de ne adamcıldır, ne candır, bilseniz."
Kudüs sözlüğü