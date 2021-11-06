Kelile ve Dimne nedir? Kelile ve Dimne'den 15 alıntı

"Varlıklı olduğu halde cimrilik yapanın hiçbir bahanesi yoktur."

Beydeba

📌 Kelile ve Dimne nedir?

◾ Kelile ve Dimne, Hindistan'da M.300 yılında sözlü kültür ortamında dolaşan masalların derlenerek Pança-tantra adı ile toplanan Sanskritçe eserdir. Eserin bilinen en eski adı ise Sanskritçe Tantrâkhyâyika'dır. Beş bölümden oluşan esere Hint, Arap ve Fars'tan yeni bölümler eklenmesiyle zaman içinde Kelile ve Dimne'ye dönüştü.

◾ Temel konusu ahlak ve siyaset olan Kelîle ve Dimne, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'den La Fontaine'e kadar sayısız kişiye ve esere kaynaklık etti.

◾ Konusuyla ve hikâyeleriyle dünyada âdeta bir "Kelîle ve Dimne edebiyatı" oluştururken yazmalarındaki minyatürlerle de İslâm minyatür sanatında dikkat çekici bir geleneğin doğmasını sağladı.

Kelile ve Dimne'den hayata dair 20 alıntı