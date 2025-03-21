Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Edebiyat İsmet Özel'in Faydasız Randevu eserinden hafızalara kazınan cümleler

İsmet Özel'in Faydasız Randevu eserinden hafızalara kazınan cümleler

Yayınlanma Tarihi: Mart 21, 2025 08:28 Güncelleme Tarihi: Mart 21, 2025 08:30

Ülkemizin yetiştirdiği güçlü kalemlerden biri olan İsmet Özel, Türk edebiyatının müstesna isimlerinden biridir. O'nun kaleminden çıkan her söz, her cümle bizi uzaklara götürdüğü gibi bir anda yaşamın en sert yönleriyle de tanışmamızı sağlar. İşte, Özel'in "Faydasız Randevu" eseri de böyledir. Yazarın bu kitabından hafızalara kazınan cümlelerini bir araya getirdik.

1/20

🔸

Şahsiyetimiz, cazip bulduğumuz şeylerle ortaya çıkar.

İSMET ÖZEL

Rasim Özdenören'in İslami düşünce tarzını yansıtan eseri: Yeniden İnanmak

2/20

🔸

Kadercilik kisvesi altında boş vermişlikle günlerini geçiren bir toplumun fertleriyiz.

İSMET ÖZEL

3/20

🔸

Gerçekliği bulunmayan hiçbir işaret, insanlarda karşılığını bulmuyor.

İSMET ÖZEL

4/20

🔸

Çabasız sevgi artık sevgi değil bir duygu yozlaşmasıdır.

İSMET ÖZEL

5/20

🔸

Üst üste yığılmış başlangıçların insanlarıyız.

İSMET ÖZEL

Nurettin Topçu'nun kaleminden Mehmet Akif'in fikir dünyası

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Osman Şahin’in sesinden 22. Cüz I Mukabele

Osman Şahin'in sesinden 22. Cüz I Mukabele

Ramazan-ı Şerif 21. günü: 1 ayet 1 hadis 1 dua

Ramazan-ı Şerif 21. günü: 1 ayet 1 hadis 1 dua

Bütün yollar Çanakkale’ye çıkıyor!

Bütün yollar Çanakkale’ye çıkıyor!

Fatih Sultan Mehmed’in son otağını kurduğu yer

Fatih Sultan Mehmed'in son otağını kurduğu yer

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Siyonistler ateşkesi bozdu: Sahur vakti Gazze’de katliam

Siyonistler ateşkesi bozdu: Sahur vakti Gazze'de katliam

Bilim insanları çayın demlenme sırasında sudaki ağır metalleri büyük ölçüde azalttığını saptadı

Bilim insanları çayın demlenme sırasında sudaki ağır metalleri "büyük ölçüde" azalttığını saptadı

28 Şubat’ın psikolojik etkileri

28 Şubat'ın psikolojik etkileri

İnsan Haklarına Vurulan Postmodern Darbe: 28 Şubat

İnsan Haklarına Vurulan Postmodern Darbe: 28 Şubat