İsmet Özel'in Faydasız Randevu eserinden hafızalara kazınan cümleler
Yayınlanma Tarihi: Mart 21, 2025 08:28 Güncelleme Tarihi: Mart 21, 2025 08:30
Ülkemizin yetiştirdiği güçlü kalemlerden biri olan İsmet Özel, Türk edebiyatının müstesna isimlerinden biridir. O'nun kaleminden çıkan her söz, her cümle bizi uzaklara götürdüğü gibi bir anda yaşamın en sert yönleriyle de tanışmamızı sağlar. İşte, Özel'in "Faydasız Randevu" eseri de böyledir. Yazarın bu kitabından hafızalara kazınan cümlelerini bir araya getirdik.
1/20
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Şahsiyetimiz, cazip bulduğumuz şeylerle ortaya çıkar.
İSMET ÖZEL
Rasim Özdenören'in İslami düşünce tarzını yansıtan eseri: Yeniden İnanmak
5/20
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Üst üste yığılmış başlangıçların insanlarıyız.
İSMET ÖZEL