Rasim Özdenören'in İslami düşünce tarzını yansıtan eseri: Yeniden İnanmak
Yayınlanma Tarihi: Mart 20, 2025 08:21 Güncelleme Tarihi: Mart 20, 2025 08:21
Fikir dünyanın parlak meşalelerinden biri olan Rasim Özdenören, kaleme aldığı eserleriyle okurlarının yolunu aydınlatan bir mütefekkirimizdir. Mana denizine yelken açan Özdenören, kaleme aldığı her cümlesine farklı ifade kazandırmıştı. Yazar, "Yeniden İnanmak" isimli eserinde İslami düşünce tarzını hayatımıza nakşetmek istemiştir. İşte, bu kıymetli eserden sizler için birbirinden manalı alıntıları bir araya getirdik.
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İnsan kendi yapıp etmelerinin bir sonucudur.
RASİM ÖZDENÖREN
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Toplum, kendine ait olmayan bir fikrin kurbanı ve kölesi olduğunun farkında değildir.
RASİM ÖZDENÖREN