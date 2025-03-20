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Rasim Özdenören'in İslami düşünce tarzını yansıtan eseri: Yeniden İnanmak

Yayınlanma Tarihi: Mart 20, 2025 08:21 Güncelleme Tarihi: Mart 20, 2025 08:21

Fikir dünyanın parlak meşalelerinden biri olan Rasim Özdenören, kaleme aldığı eserleriyle okurlarının yolunu aydınlatan bir mütefekkirimizdir. Mana denizine yelken açan Özdenören, kaleme aldığı her cümlesine farklı ifade kazandırmıştı. Yazar, "Yeniden İnanmak" isimli eserinde İslami düşünce tarzını hayatımıza nakşetmek istemiştir. İşte, bu kıymetli eserden sizler için birbirinden manalı alıntıları bir araya getirdik.

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İnsan kendi yapıp etmelerinin bir sonucudur.

RASİM ÖZDENÖREN

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Harekete geçmeniz gerekirken duruyorsanız, sesinizi yükseltmeniz gereken yerde susuyorsanız zulüm işliyor olabilirsiniz.

RASİM ÖZDENÖREN

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İnsan bildikleriyle amel etmedikten sonra niçin bilmediklerini de öğrenme hevesine kapılmalı? Aslolan bildiklerimizi hazmedebilmektir.

RASİM ÖZDENÖREN

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Eğer yüreğinizde bir bulantı, kafanızda bir kuşku hissediyorsanız, eğer varlığınızda bir rahatsızlık, çevrenizde bir huzursuzluk varsa, kader sizi seçmeye çağırıyor demektir…

RASİM ÖZDENÖREN

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Toplum, kendine ait olmayan bir fikrin kurbanı ve kölesi olduğunun farkında değildir.

RASİM ÖZDENÖREN

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