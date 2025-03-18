Nurettin Topçu'nun kaleminden Mehmet Akif'in fikir dünyası
Yayınlanma Tarihi: Mart 18, 2025 09:45 Güncelleme Tarihi: Mart 18, 2025 09:46
Nurettin Topçu ülkemizin yetiştirdiği bir yazar, bir akademisyen ve bir fikir adamıdır. Topçu'nun birbirinden kıymetli eserleri vardır bunlardan biri de "Mehmet Akif" kitabıdır. Yazar bu eserinde; Akif'in idealizmini, inkılâbını, isyan ahlakını, milliyetçiliğini, muhafazakarlığını ve fikir dünyasını işlemiştir. Kitapta Mehmet Âkif'in şiirlerinden kısa bölümler de bulunmakta. İşte, bu eserden Mehmet Akif'e dair alıntıları bir araya getirdik.
1/20
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Takat getiremeyeceğimiz yükü bize yükleme Allah'ım!
NURETTİN TOPÇU
5/20
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Bizzat düşünceler bizi harekete zorlarlar.
NURETTİN TOPÇU
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