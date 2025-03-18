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Nurettin Topçu'nun kaleminden Mehmet Akif'in fikir dünyası

Yayınlanma Tarihi: Mart 18, 2025 09:45 Güncelleme Tarihi: Mart 18, 2025 09:46

Nurettin Topçu ülkemizin yetiştirdiği bir yazar, bir akademisyen ve bir fikir adamıdır. Topçu'nun birbirinden kıymetli eserleri vardır bunlardan biri de "Mehmet Akif" kitabıdır. Yazar bu eserinde; Akif'in idealizmini, inkılâbını, isyan ahlakını, milliyetçiliğini, muhafazakarlığını ve fikir dünyasını işlemiştir. Kitapta Mehmet Âkif'in şiirlerinden kısa bölümler de bulunmakta. İşte, bu eserden Mehmet Akif'e dair alıntıları bir araya getirdik.

1/20

🔸

Takat getiremeyeceğimiz yükü bize yükleme Allah'ım!

NURETTİN TOPÇU

Abdullah b. Mübarek'in hikmetli sözleri

2/20

🔸

Ancak Kur'an'ın ruhuna bağlı bir cemaat içinde yaşamanın mânası olabilirdi.

NURETTİN TOPÇU

3/20

🔸

Hak yolunun yolcusu için taşınacak yük pek ağırdır.

NURETTİN TOPÇU

4/20

🔸

Akif, bir İslam idealcisi olduğunu "Hüsran"ında kendi söylüyor. Ben böyle bakıp durmayacaktım, dili bağlı, İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım.

NURETTİN TOPÇU

5/20

🔸

Bizzat düşünceler bizi harekete zorlarlar.

NURETTİN TOPÇU

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