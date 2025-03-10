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Sezai Karakoç'un Unutuş ve Hatırlayış eserinden unutulmaz cümleler

Yayınlanma Tarihi: Mart 11, 2025 09:56 Güncelleme Tarihi: Mart 11, 2025 14:47

Diriliş mefkuresini bizlere miras bırakan, Diriliş Şairi olarak anılan Sezai Karakoç, birbirinden kıymetli eserler kaleme almıştır. Bunlardan biri de Unutuş ve Hatırlayış kitabı. Bu eser, 1975-1991 yılları arasında Diriliş dergisinde yayımlanmış on makalenin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Karakoç, milletimizin tarih ve kültürel bağlarından koparılıp savrulmasının acısını içtenlikle hissetmiş, milletimizin yeniden dirilişi için kalemini bir çığlık gibi kullanmıştır. Denemelerden meydana gelen bu eserden sizler için unutulmaz alıntıları derledik.

1/20

🔸

Nasıl uyandırırız en derin kâbus uykusuna daldırılmış ruhu?

SEZAİ KARAKOÇ

Sezai Karakoç'un gönüllere taht kuran cümleleri

2/20

🔸

Kimse bu dünyada ebedi kalıcı değildir.

SEZAİ KARAKOÇ

3/20

🔸

Aşkımız, Nemrudun ateşine ateş değil,

Hz. İbrahim'in gül bahçesine su taşımak aşkı olsun.

SEZAİ KARAKOÇ

4/20

🔸

Oralar da bizim memleketimizdir. İngilizlerin çizdiği sınır, bir nas mıdır?

SEZAİ KARAKOÇ

5/20

🔸

Peygamberlik makamından hemen sonra gelen makam "sıddıklık makamı"dır.

SEZAİ KARAKOÇ

Sezai Karakoç'un hafızalara kazınan sözleri

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