Sezai Karakoç'un Unutuş ve Hatırlayış eserinden unutulmaz cümleler
Yayınlanma Tarihi: Mart 11, 2025 09:56 Güncelleme Tarihi: Mart 11, 2025 14:47
Diriliş mefkuresini bizlere miras bırakan, Diriliş Şairi olarak anılan Sezai Karakoç, birbirinden kıymetli eserler kaleme almıştır. Bunlardan biri de Unutuş ve Hatırlayış kitabı. Bu eser, 1975-1991 yılları arasında Diriliş dergisinde yayımlanmış on makalenin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Karakoç, milletimizin tarih ve kültürel bağlarından koparılıp savrulmasının acısını içtenlikle hissetmiş, milletimizin yeniden dirilişi için kalemini bir çığlık gibi kullanmıştır. Denemelerden meydana gelen bu eserden sizler için unutulmaz alıntıları derledik.
1/20
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Nasıl uyandırırız en derin kâbus uykusuna daldırılmış ruhu?
SEZAİ KARAKOÇ
5/20
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Peygamberlik makamından hemen sonra gelen makam "sıddıklık makamı"dır.
SEZAİ KARAKOÇ