Genç Temuçin'in Cengiz Han oluşunun romanı

"Canları içinde, yüreklerinde hainlik, kin ve cimrilik yer etmişse suç Tengri'de değildi, kendilerindeydi. Onlar kendileri değiştirebilirdi ancak. Kendileri sevmeyi öğrenmelilerdi. Ama sevgi! Sevmek, kendi can ve ruhunun başkalarının can ve ruhlarıyla bağlı olduğuna inanmak demekti."

Cengiz Dağcı

Sayfa- 154

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