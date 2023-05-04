Genç Temuçin'in Cengiz Han oluşunun romanı

Kalemini daima Türk dünyasını anlatmaya adayan Cengiz Dağcı, eserinde bozkırda büyüyen Cengiz Han'ın imparator olmadan önceki hayatını anlatır. Han'ın babası Yegüsey'in yaşamından itibaren zorlu iklim koşulları ve dönemin meşakkatli olayları, Dağcı'nın yazı diliyle buluştuğunda, tarihte hafızalardan silinmeyecek bir eser meydana getirmesine sebep olur. İşte, usta yazarın Genç Temuçin adlı romanından birbirinden manalı alıntılar...
Giriş Tarihi: 05.05.2023
10:12
Güncelleme Tarihi: 05.05.2023
10:18