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Genç Temuçin'in Cengiz Han oluşunun romanı

Kalemini daima Türk dünyasını anlatmaya adayan Cengiz Dağcı, eserinde bozkırda büyüyen Cengiz Han'ın imparator olmadan önceki hayatını anlatır. Han'ın babası Yegüsey'in yaşamından itibaren zorlu iklim koşulları ve dönemin meşakkatli olayları, Dağcı'nın yazı diliyle buluştuğunda, tarihte hafızalardan silinmeyecek bir eser meydana getirmesine sebep olur. İşte, usta yazarın Genç Temuçin adlı romanından birbirinden manalı alıntılar...

Giriş Tarihi: 05.05.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 10:18
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"İnsanlar hep aynı değiller. İnsanı tanıman için onun kalbine bakmalısın, insanın kalbini görmelisin."

Cengiz Dağcı

Sayfa 189

Vatanını kalbinde taşıyan yazar; Cengiz Dağcı kimdir?

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"Babasız çadır, terk edilmiş kaplan yuvasına benzer."

Cengiz Dağcı

Sayfa 197

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"Canları içinde, yüreklerinde hainlik, kin ve cimrilik yer etmişse suç Tengri'de değildi, kendilerindeydi. Onlar kendileri değiştirebilirdi ancak. Kendileri sevmeyi öğrenmelilerdi. Ama sevgi! Sevmek, kendi can ve ruhunun başkalarının can ve ruhlarıyla bağlı olduğuna inanmak demekti."

Cengiz Dağcı

Sayfa- 154

Cengiz Dağcı'nın kalemini besleyen kaynaklar

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"Atsız kalmak ölmek demektir bizim için."

Cengiz Dağcı

Sayfa 225

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"Güç nerdeyse ulus da orası oluyordu."

Cengiz Dağcı

Sayfa- 75

Tatar Türklerinin sürgün hikayesi: Korkunç Yıllar

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