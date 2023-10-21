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Filistin hakkında yazılan şiirler

Filistin meselesi tarih boyunca birçok yazar tarafından kaleme alınır. Başta Mahmud Derviş, Nizar Kabbani gibi Arap edebiyatının son dönemde yaşamış öncü isimleri gelir. Türk edebiyatında da kendine geniş yer edinen Filistin meselesi sanatçıların kaleminde kimi zaman ağıt kimi zaman direniş ama her zaman umudun sesi olmuştur…

Giriş Tarihi: 21.10.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 15:36
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◾ Ali Şükrü Çoruk'un sunumu ile Prof. Dr. Turgay Anar'ın konuk olduğu Mürekkep Damlaları'nın yeni bölümünde Filistin davasının edebiyattaki yansımaları konuşuldu. İlk olarak Filistin tarihine kısaca değinildikten sonra kutsal topraklarda işlenen insanlık suçu ele alındı. Bu davanın işlendiği edebiyat eserleri değerlendirildi.

◾ Programda masaya yatırılan ilk şiir Türk edebiyatının devlerinden Sezai Karakoç'a aitti. Alınyazısı Saati isimli bu şiir şüphesiz Filistin denilince akla gelen ilk eserlerdendi. Şair, Kudüs'ü bütün insanlığın şehri olarak nitelendirir.

◾ Prof. Dr. Anar, şiirin başlığının altındaki anlamı kurcaladı. Ona göre şair alınyazısı ve saat metaforunu kullanarak Kudüs ve Filistin'in kurtuluşunun belirlenmiş bir vakitte olduğunu vurgular.

SEZAİ KARAKOÇ- ALINYAZISI SAATİ

Ve Kudüs şehri. Gökte yapılıp yere indirilen şehir.
Tanrı şehri ve bütün insanlığın şehri.

SEZAİ KARAKOÇ-EY YAHUDİ

Senin yaktığın gökteki Mescid-i Aksa'nın ancak gölgesidir
ey Yahudi! …
Senin yaktığın Mescid-i Aksa'nın ruhu değil
Taş, toprak ve ağaçtan işaretidir
ey Yahudi! …

Filistin hakkında okunması gereken kitaplar

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◾ İsrail zulmünü eserleriyle anlatmayı kendisine vazife edinmiş Filistinli şair Mahmud Derviş'ten de bahsedildi. Şair, Filistin'de verilen mücadeleyi ve yıllardır süregelen zulme rağmen artan umudu dizelerinde dokunaklı bir şekilde işler.

MAHMUD DERVİŞ- FİLİSTİNLİ SEVGİLİ

Ölümün ve doğumun Filistin'i,
taşıdım seni eski defterlerimde
şiirlerimin ateşi gibi.
Kumanya gibi taşıdım seni gezilerimde.
Koyaklarda çağırdım seni bağıra bağıra,
inlettim senin adına koyakları

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◾ 20. yüzyılda yaşamış en önemli şairlerin başında şüphesiz Nizar Kabbani gelir. Aynı zamanda gazeteci ve diplomat kimlikleriyle de tanınan Suriyeli şair, şiirleriyle Filistindeki binlerce masum insanın sesi olur.

◾ Kudüs isimli şiirinin bir kısmında şu dizeler yer alır: "Kim silecek kanları duvarlarından/ İncil'i kim kurtaracak/ Kim kurtaracak Kur'an'ı/ Kim kurtaracak Mesih'i kendisini öldürenlerden/ İnsanlığı kim kurtaracak". Bu dizeleri yorumlayan Ali Şükrü Çoruk ve Turgay Anar, Kudüs'ün kurtuluşunun insanlığın kurtuluşu demek olduğuna bir kez daha dikkat çeker.

NİZAR KABBANİ, KUDÜS

Ağladım tükendi gözyaşım ağladım
Ağladım mumlar bitti ağladım namaz kıldım
Bitirdi beni vardığım rükûlar
Sende Muhammed'i Yesuğ'u aradım
Ey Kudüs ey peygamber kokusu
Ey yerin göklere en yakın avlusu

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Yarın çiçek açacak limon ağaçları
Açılıyor yeşil sümbüller zeytinler
Gülüyor gözler
Dönüyor giden güvercinler gene
Tertemiz masmavi göklere
Dönüyor çocuklar oyunlarına
Babalarla oğullar buluşuyor
Senin çiçekli tepelerinde
Ey zeytin ülkesi ey selam ülkesi

Sosyal medyada Filistin içerikleri neden kısıtlanıyor?

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◾ Tevfik el-Zeyyad, Filistin direnişini mısralarıyla anlatan şairlerin başında gelir. "Biz Burada Kalacağız" isimli şiirinde Filistin halkının verdikleri mücadeledeki kararlılık seviyesini gözler önüne serer. Zalimlerin hiçbir müdahalesinin onları durduramayacağını, açlık ve susuzluğun da onları etkilemeyeceğini, topraklarını terk etmeyeceklerini vurgular.

TEVFİK EL-ZEYYAD- BİZ BURADA KALACAĞIZ

Yirmi çaresiz adam olmamıza rağmen
Ledda'da, Ramla'de ve Celile'de
Biz burada kalacağız
Yüreğinize çökmüş tuğlalar gibi
Ve boğazınıza
Bir cam kırıntısı, bir kaktüs gibi
Ve gözlerinize
Bir yangın gibi.

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Biz burada kalacağız
Elinden geleni ardına koyma
Biz koruyoruz
Zeytinin ve incirin gölgesini
Yoğuruyoruz fikirleri
Hamurun mayası gibi
Çelik gibi sinirlerimiz.
Ama cehennem ısıtıyor yüreklerimizi.
Susarsak eğer
Taşları sıkacağız.
Acıkırsak çamurla doyacağız.
Ama asla terk etmeyeceğiz.

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◾ Çağdaş Türk edebiyatına damgasını vuran Cahit Zarifoğlu, İslam aleminde meydana gelen her olayla yakından ilgilenir. Filistin meselesini de yüreğinde hisseder ve birçok dizesinde, konuşmasında bu zulme dikkat çeker. "Soru İşaretlerinden Biri" isimli şiirinde bu davanın tüm mü'minlerin gündeminde olmasının gerektiğini dile getirir. Onun dizeleri aşağıdaki hadis-i şerifi hatırlatır.

"Mü'minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar." (Buhârî, Edeb 27; Müslim) Birr 66

CAHİT ZARİFOĞLU- SORU İŞARETLERİMDEN BİRİ

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Filistin bir sınav kağıdı
Her mü'min kulun önünde
De gerçeği yaz: Hakikat şehitliğe koşmaktır
De isyan çağır yolun açılır cennet köşelerine

Filistin'deki zulme karşı Müslüman tavrı nasıl olmalı?

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