Filistin hakkında yazılan şiirler
Filistin meselesi tarih boyunca birçok yazar tarafından kaleme alınır. Başta Mahmud Derviş, Nizar Kabbani gibi Arap edebiyatının son dönemde yaşamış öncü isimleri gelir. Türk edebiyatında da kendine geniş yer edinen Filistin meselesi sanatçıların kaleminde kimi zaman ağıt kimi zaman direniş ama her zaman umudun sesi olmuştur…
Giriş Tarihi: 21.10.2023
14:28
Güncelleme Tarihi: 21.10.2023
15:36
◾ Ali Şükrü Çoruk'un sunumu ile Prof. Dr. Turgay Anar'ın konuk olduğu Mürekkep Damlaları'nın yeni bölümünde Filistin davasının edebiyattaki yansımaları konuşuldu. İlk olarak
Filistin tarihine kısaca değinildikten sonra kutsal topraklarda işlenen insanlık suçu ele alındı. Bu davanın işlendiği edebiyat eserleri değerlendirildi.
◾ Programda masaya yatırılan ilk şiir Türk edebiyatının devlerinden
Sezai Karakoç'a aitti. Alınyazısı Saati isimli bu şiir şüphesiz Filistin denilince akla gelen ilk eserlerdendi. Şair, Kudüs'ü bütün insanlığın şehri olarak nitelendirir.
◾ Prof. Dr. Anar, şiirin başlığının altındaki anlamı kurcaladı. Ona göre şair alınyazısı ve saat metaforunu kullanarak Kudüs ve Filistin'in kurtuluşunun belirlenmiş bir vakitte olduğunu vurgular.
SEZAİ KARAKOÇ- ALINYAZISI SAATİ
Ve Kudüs şehri. Gökte yapılıp yere indirilen şehir. Tanrı şehri ve bütün insanlığın şehri.
SEZAİ KARAKOÇ-EY YAHUDİ
Senin yaktığın gökteki Mescid-i Aksa'nın ancak gölgesidir ey Yahudi! … Senin yaktığın Mescid-i Aksa'nın ruhu değil Taş, toprak ve ağaçtan işaretidir ey Yahudi! …
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◾ İsrail zulmünü eserleriyle anlatmayı kendisine vazife edinmiş
Filistinli şair Mahmud Derviş'ten de bahsedildi. Şair, Filistin'de verilen mücadeleyi ve yıllardır süregelen zulme rağmen artan umudu dizelerinde dokunaklı bir şekilde işler.
MAHMUD DERVİŞ- FİLİSTİNLİ SEVGİLİ
Ölümün ve doğumun Filistin'i, taşıdım seni eski defterlerimde şiirlerimin ateşi gibi. Kumanya gibi taşıdım seni gezilerimde. Koyaklarda çağırdım seni bağıra bağıra, inlettim senin adına koyakları
◾ 20. yüzyılda yaşamış en önemli şairlerin başında şüphesiz
Nizar Kabbani gelir. Aynı zamanda gazeteci ve diplomat kimlikleriyle de tanınan Suriyeli şair, şiirleriyle Filistindeki binlerce masum insanın sesi olur.
◾ Kudüs isimli şiirinin bir kısmında şu dizeler yer alır:
"Kim silecek kanları duvarlarından/ İncil'i kim kurtaracak/ Kim kurtaracak Kur'an'ı/ Kim kurtaracak Mesih'i kendisini öldürenlerden/ İnsanlığı kim kurtaracak". Bu dizeleri yorumlayan Ali Şükrü Çoruk ve Turgay Anar, Kudüs'ün kurtuluşunun insanlığın kurtuluşu demek olduğuna bir kez daha dikkat çeker.
NİZAR KABBANİ, KUDÜS
Ağladım tükendi gözyaşım ağladım Ağladım mumlar bitti ağladım namaz kıldım Bitirdi beni vardığım rükûlar Sende Muhammed'i Yesuğ'u aradım Ey Kudüs ey peygamber kokusu Ey yerin göklere en yakın avlusu
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Yarın çiçek açacak limon ağaçları Açılıyor yeşil sümbüller zeytinler Gülüyor gözler Dönüyor giden güvercinler gene Tertemiz masmavi göklere Dönüyor çocuklar oyunlarına Babalarla oğullar buluşuyor Senin çiçekli tepelerinde Ey zeytin ülkesi ey selam ülkesi
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◾ Tevfik el-Zeyyad,
Filistin direnişini mısralarıyla anlatan şairlerin başında gelir. "Biz Burada Kalacağız" isimli şiirinde Filistin halkının verdikleri mücadeledeki kararlılık seviyesini gözler önüne serer. Zalimlerin hiçbir müdahalesinin onları durduramayacağını, açlık ve susuzluğun da onları etkilemeyeceğini, topraklarını terk etmeyeceklerini vurgular.
TEVFİK EL-ZEYYAD- BİZ BURADA KALACAĞIZ
Yirmi çaresiz adam olmamıza rağmen Ledda'da, Ramla'de ve Celile'de Biz burada kalacağız Yüreğinize çökmüş tuğlalar gibi Ve boğazınıza Bir cam kırıntısı, bir kaktüs gibi Ve gözlerinize Bir yangın gibi.
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Biz burada kalacağız Elinden geleni ardına koyma Biz koruyoruz Zeytinin ve incirin gölgesini Yoğuruyoruz fikirleri Hamurun mayası gibi Çelik gibi sinirlerimiz. Ama cehennem ısıtıyor yüreklerimizi. Susarsak eğer Taşları sıkacağız. Acıkırsak çamurla doyacağız. Ama asla terk etmeyeceğiz.
◾ Çağdaş Türk edebiyatına damgasını vuran
Cahit Zarifoğlu, İslam aleminde meydana gelen her olayla yakından ilgilenir. Filistin meselesini de yüreğinde hisseder ve birçok dizesinde, konuşmasında bu zulme dikkat çeker. "Soru İşaretlerinden Biri" isimli şiirinde bu davanın tüm mü'minlerin gündeminde olmasının gerektiğini dile getirir. Onun dizeleri aşağıdaki hadis-i şerifi hatırlatır.
"Mü'minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar." (Buhârî, Edeb 27; Müslim) Birr 66
CAHİT ZARİFOĞLU- SORU İŞARETLERİMDEN BİRİ
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Filistin bir sınav kağıdı Her mü'min kulun önünde De gerçeği yaz: Hakikat şehitliğe koşmaktır De isyan çağır yolun açılır cennet köşelerine
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