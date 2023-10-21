Filistin hakkında yazılan şiirler

◾ Tevfik el-Zeyyad, Filistin direnişini mısralarıyla anlatan şairlerin başında gelir. "Biz Burada Kalacağız" isimli şiirinde Filistin halkının verdikleri mücadeledeki kararlılık seviyesini gözler önüne serer. Zalimlerin hiçbir müdahalesinin onları durduramayacağını, açlık ve susuzluğun da onları etkilemeyeceğini, topraklarını terk etmeyeceklerini vurgular.

TEVFİK EL-ZEYYAD- BİZ BURADA KALACAĞIZ

Yirmi çaresiz adam olmamıza rağmen

Ledda'da, Ramla'de ve Celile'de

Biz burada kalacağız

Yüreğinize çökmüş tuğlalar gibi

Ve boğazınıza

Bir cam kırıntısı, bir kaktüs gibi

Ve gözlerinize

Bir yangın gibi.

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Biz burada kalacağız

Elinden geleni ardına koyma

Biz koruyoruz

Zeytinin ve incirin gölgesini

Yoğuruyoruz fikirleri

Hamurun mayası gibi

Çelik gibi sinirlerimiz.

Ama cehennem ısıtıyor yüreklerimizi.

Susarsak eğer

Taşları sıkacağız.

Acıkırsak çamurla doyacağız.

Ama asla terk etmeyeceğiz.