Fıkıh alimi şair Nevizade Atai

Nevizade Atai, 17. yüzyıl divan edebiyatı şairi, tarihçi ve Hanefi mezhebi fıkıh alimi. Asıl adı Ataullah olan şair, 1583 senesinde İstanbul Anadoluhisarı'nda dünyaya geldi. Atâi'nin dedesi, Halvetî tarikatı şeyhlerinden Pir Ali bin Nasuh Efendi'dir. Babası ise meşhur şâir ve müderris Nev'î Yahyâ Efendi'dir. Bu sebepten Nev'izade diye tanınmıştır.

Her iki tarafı da soylu bir aileden gelen Nevizade Atai'nin ailesi, Moğol istilası (Cengiz Han) zamanında İran'dan Anadolu'ya geçmiş, İstanbul çevresinde Rodosçuk civarında İnecik'e bağlı İvaz Fakih kasabasına yerleşmiş bir ailedir.