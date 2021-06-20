En "baba" edebiyatçılar

🔶 Edebiyatımızın en zarif şairi Cahit Zarifoğlu, eşine kibar ve saygılı bir eş; çocuklarına ise şefkatli ve sevecen bir babaydı.
🔶 Necip Fazıl'ın vasıtasıyla Abdülhakim Arvasi'nin soyundan gelen Berat Hanım ile evlenen Zarifoğlu, Ahmet ve Betül isimli iki güzel çocuğa sahip oldu.
"Ey Berat Hanım!
Dersen ki,
"Bu ne zalim adam
Halimi bilmez, halden anlamaz.
Küçük bir şeyi mesele yapar"
-Ne büyük yalan-
Doğrusu var hakkın
N'etsem n'apsam
Kollarını bilezik
Boynunu kordon
Ayağını hal hal donatsam
Yine hakkın kalır."
🔶 Ömrü boyunca babasının başka bir kadınla evlenmesini kabullenemeyen Zarifoğlu'nun en büyük gayelerinden biri çocuklarına iyi bir baba olabilmekti. Babasının kalbinde açtığı yarayı çocuklarına yaşatmak istemedi.
"Yaklaşan seherle sözlüsün. Bir zamanlar
Dağ Taş ve toz toprak karlı yollar
Ve buzullar arasında çağlayan sularda
Aracıydın ekmeğine sevgili eşlerinin ve çocuklarının
Evet barışlasın bütün zamanlar
Dar sessizliğe bu dağlar
Bir yamaç kaymasını omuzlarsın yıllarla
Biz ne gülücükler biliriz senden
Ne rahmetler açıldı senden bize"
🔶 Kızı Betül Zarifoğlu'na göre babası, "Tahammülü yüksek, çok ilgili bir babaydı. Yazıları hep bizim yanımızda yazardı. Biz oynuyoruz, koşuşturuyoruz bunun içinde sürekli bir daktilo sesi. 'Babanız yazı yazacak sessiz olun, ayrı odaya gidin' gibi şeyler söylenmezdi bize. Bütün bunlar çok iç içe olunca da bunun doğallığını daha fazla hissetmiş oldum."
🔶 Oğlu Ahmet Zarifoğlu'na Cahit Zarifoğlu'nun baba yönünü şu şekilde açıklıyordu: "Bize bağıran, susun diyen bir baba hiç hatırlamıyorum. Evde yazılarını, kitaplarını, şiirlerini yazarken annem 'Çocukları çıkarayım, sessiz olsunlar, rahat yaz' dediğinde 'Yok hanım önemli değil, kalsın oynasınlar' derdi. Bizimle oyunlar oynardı. Kibar, bizimle ayrı ayrı ilgilenen bir baba hatırlıyorum hayal meyal."
🔶 Çocuklara düşkünlüğüyle tanınan Zarifoğlu, çocuklar için birçok masal ve hikaye kaleme aldı. İçerisinde büyüttüğü baba boşluğunu yalnızca kendi çocuklarına değil, çevresindeki çocuklarla da doldurmak istiyordu.
🔶 Bütün çocuklar tarafından sevilen Zarifoğlu, Erdem Bayazıt'ın ifade ettiği gibi "Bizim çocuklarımız, bizden çok ona yakın" dı.
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