En "baba" edebiyatçılar

🔶Edebiyatımızın usta şairlerinden Necip Fazıl, ailesine çok düşkün bir babaydı. Neslihan Hanım ile evlenen Necip Fazıl, "Nihayet yoluma otuzyedi yıldır çile ortağım Neslihan çıktı. Bana nur topu gibi beş çocuk hediye eden sevgili zevcem. Sırasıyle Mehmet, Ömer, Ayşe, Osman ve Zeynep…" aile hayatını kısaca bu sözlerle tanıttı.

(x) 🔎 Necip Fazıl Kısakürek kimdir?

🔶Necip Fazıl'ın evlat sevgisinin bir tezahürü hapishanede büyük oğlu Mehmet'e yazdığı şiirdi. Mehmet Kısakürek, baba sevgisini "kalbimin içinde hissettim" cümleleriyle anlatır.

"Zindan iki hece, Mehmed'im lâfta!

Baba katiliyle baban bir safta!

Bir de, geri adam, boynunda yafta...

Halimi düşünüp yanma Mehmed'im!

Kavuşmak mı? .. Belki... Daha ölmedim!"

🔶Necip Fazıl, Mehmet Akif'in Asım'ın nesli tasavvurunu, oğlu Mehmet'in şahsiyeti üzerinden verir. İdealize ettiği gelecek nesil, Mehmet ve onun nesli tarafından inşa edilecektir.

🔶Necip Fazıl'ın bir diğer oğlu Osman Kısakürek, Anadolu Ajansı muhabiri Hilal Uştuk ve Saadet Firdevs Aparı'ya verdiği röportajda babası ile ilgili bir anısını şöyle anlatır:

"1980 ihtilali olmuş. Babam eski Büyük Doğu'larda yayınlanmış bir asker şarkısı var, onu arattırıyor. Beyazıt Kütüphanesi'nde haldır haldır aranıyor ama yok. Büyük Doğu kimde varsa onlara soruluyor, yok. İstanbul'da yok. İki üç gün arandı. Sonra ben, 'nasıl bulunmaz, bende var' dedim. Var deyince bir kıyamet koptu 'üç gündür aratıyorsun' diye. Bir şartla veririm, dedim. Babama şart koşmak mümkün değil. Şartımın ne olduğunu sordu. 'Kesmeyeceksiniz' dedim. Babam bir şey aldığı zaman, 'kes şuradan' der. Akşam eve geldik. Annemi çağırıp 'Bak bana şart koşuyor' dedi. Annem çok şaşırdı, ben ne şartı koşabilirim diye. Çünkü haddimize mi düşmüş. 'Büyük Doğu varmış. Kesmemek koşuluyla verecekmiş.' dedi babam. Annem beni haklı buldu. 'Kese kese hiçbir şey kalmadı elimizde' dedi. (Babam) Bunu gülerek anlattı. Aslında yer yerinden oynaması lazım. Öyle bir şey ki, o aranıyor, ben ses çıkarmıyorum. Olur mu Üstad bir şey sorduğu, istediği zaman vermemek. O kadar da ince yani. Detayı görebilen. Niye vermediğimin, haklı olduğumun sebebini anlıyor."

🔶 Oğlu Osman Kısakürek, babasının her daim müthiş bir baba aynı zamanda dünyanın en sert ve yumuşak kalpli insanı olduğunu da dile getirir