Edebiyatımızda mektup

Cahit Zarifoğlu Mavera dergisi serüveni boyunca genç yazar ve şairlerle muhatap olur, onların dergiye gönderdikleri metinleri düzenler ve gençlerin edebi gelişimlerine birinci elden etki eder. Şairin vefatından sonra derlenen mektuplar bir kitap boyutu kazanır. Mektuplarda, Zarifoğlu'nun hayata ve sanata karşı olan bakış açılarını görmek mümkündür. O, sanata Müslümanca bakan çalışkan bir editör ve yayıncıdır. Bu ve benzeri bulgular Zarifoğlu'nun sanatı ve sanat anlayışı hakkında bize fikir verir.

(x) 🔍 Bilgi Notu:

Zarifoğlu ve arkadaşları Mavera Dergisi etrafında bir kültür ocağı kurarlar. Bu edebi mahfil edebiyatımızda iki kuşağı etkileyerek bir ekol oluşmasına katkı sağlar.

📍 İlginç Bilgi:

Bir yazar ve şair olmasının yanında Zarifoğlu, büyük bir suskundur. Susmayı tercih eder ve bu suskunluğu aslında insanlardan kaçma çabasıdır.

Alıntılar

➡ "Bir duyguyu kovalayarak olmaz ki eleştiri..."

➡ "İnsan kendi mutlu olma imkânını görebilmeli. Mutluluksa filmlerin, romanların içinde değil, kendi yaşadığımız basit hayatın içindedir. Ve önemli olan yaşanılan "an"dır."

➡ "Çünkü mektupsuzluk, yalnızlığın adıdır. Çağdaş insan, onca kalabalık içinde yalnız yaşıyorsa bu durum, mektubun hayatımızdan çıkıp gitmesiyle de ilgilidir."

Cahit Zarifoğlu hakkında