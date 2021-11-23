Edebiyatımızda mektup

Mehmet Akif etkisi çağını aşan münevverlerimizdendir. Şair olduğu kadar spprcu, sporcu olduğu kadar da eylem adamı olan milli şairimiz muhtelif sebeplerden dolayı hayatının son senelerini Mısır'da geçirir. Şair, ailesinden uzak olduğu senelerde hanımı, kızları, oğulları ve damadına mektuplar yazarak Mısır'ı ve halet-i ruhiyesini dile getirir. Mektuplar sessiz geçen bir hayatın şahidi oldukları gibi Mehmet Akif'in memleket özlemini de ortaya döker.
(x) 🔍 Bilgi Notu:
Teşkilat-ı Mahsusa tarafından Arabistan'a gönderilen Mehmet Akif, burada İngilizlere karşı halka karşı propaganda yapar.
📍 İlginç Bilgi:
Mehmet Akif, I. Cihan Harbi'nin bir döneminde Almanya'da bulunan Hintli Müslüman esirlere vaaz eder. Bu süreç altı ay sürer. Almanya'da gelişen bilim onu etkiler.
Alıntılar
➡ "Evlâdım Ahmed Bey,
Mektûbunuzdan, âfiyetinizden, geniş geniş geçinmekte olduğunuzdan, Ferdâ Kadın'ın resminden, oralarda kış olmadığından ayrı ayrı memnûn oldum. Allah sa'âdetinizi dâ'im etsin."
➡ "Su'âd,
Ferdâ Kadın çok hoşuma gidiyor. Eğer meşgûliyetim başımdan aşmış olmasa, dediğin gibi oturur, o kız için uzun boylu bir şiir yazardım. Hakîkat onun zekî, mâ'sûm çehresi bana çok şeyler ilham edecek. Ma'amâfîh sağ olursam ileride bu mevzû'a dair bir şeyler karalarım."
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