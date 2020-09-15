Dünya klasiklerinden çarpıcı 20 alıntı

Dünya klasikleri, zamanın çizgisini aşarak günümüze kadar gelen, her okumada dimağlara ayrı bir lezzet bırakan eserlerdir. Bu yapıtlar döneminin ve türünün tüm özelliklerini yansıtırken onları en ileri noktaya taşır. Asırlara meydan okuyan kitaplar, sadece ait oldukları milletleri değil, tüm medeniyetleri etkiler. Italo Calvino'nun da dediği gibi "Klasikler, genelde insanların haklarında "Bu kitabı okuyorum" değil, "Bu kitabı yeniden okuyorum" dediği eserlerdir." Sizler için dünya klasiklerinden çarpıcı 20 alıntıyı derledik.