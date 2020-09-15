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Dünya klasiklerinden çarpıcı 20 alıntı

Dünya klasikleri, zamanın çizgisini aşarak günümüze kadar gelen, her okumada dimağlara ayrı bir lezzet bırakan eserlerdir. Bu yapıtlar döneminin ve türünün tüm özelliklerini yansıtırken onları en ileri noktaya taşır. Asırlara meydan okuyan kitaplar, sadece ait oldukları milletleri değil, tüm medeniyetleri etkiler. Italo Calvino'nun da dediği gibi "Klasikler, genelde insanların haklarında "Bu kitabı okuyorum" değil, "Bu kitabı yeniden okuyorum" dediği eserlerdir." Sizler için dünya klasiklerinden çarpıcı 20 alıntıyı derledik.

Giriş Tarihi: 15.09.2020 08:23
  • 1
  • 20

İnsan ne kadar isterse istesin, unutması olanaksızdır. Her şeyin, geçilmesi tehlikeli olan bir sınırı vardır. Bu sınır bir aşıldı mı artık geriye dönüş yoktur.

Suç ve Ceza, Dostoyevski

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Dostoyevski'nin en çok satan kitabından 25 alıntı

  • 2
  • 20

Öğrendim ki insan kendi hayatından endişe ettiği için değil, içinde sevgi olduğu için yaşar.

İnsan Ne İle Yaşar?, Lev Nikolayeviç Tolstoy

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Tolstoy'dan mutlaka okunması gereken kitap listesi

  • 3
  • 20

Kurumuş yürekler görmek mi daha ürkütücüdür, boşalmış kafatasları görmek mi, kim karar verebilir?

Goriot Baba, Balzac

📚

10 soruda realizmin öncülerinden Balzac

  • 4
  • 20

Özen gösterilen dış görünüş cilalanıyor, dışarıdan bakıldığında herkes kusursuz. Oysa vicdanlarının derinliklerinde lağımlar, çirkef kuyuları var. Bu döneme şu nitelemeyi bahşediyorum: Kirli temizlik.

Sefiller, Victor Hugo

📘

Victor Hugo'nun Hz. Muhammed'i anlattığı şiir

  • 5
  • 20

Gerçi dünyadaki bütün işler değersiz, başkaları istiyor diye kendi tutkusunu, kendi gereksinimini dikkate almadan, para, onur ve başka şeyler uğruna kendini yiyip bitiren insan her zaman budalanın biridir.

Genç Werther'in Acıları, Goethe

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Goethe'nin İslam'a olan hayranlığı

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