10 soruda realizmin öncülerinden Balzac

📌20 Mayıs 1799 tarihinde, Fransa'nın Tours şehrinde, memur bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Balzac, ailesinin isteği üzerine dört yaşına kadar Saint Cyr adındaki bir köyde bulunan bir yetimhanede büyüdü. Dört yaşında ailesinin himayesine geri verildi ve ilköğrenimine başladı. Küçük kardeşleriyle oyun oynamasına dahi izin verilmeyen Balzac, hiç oyuncağı olmadan geçirdiği çocukluğunun izlerini tüm yaşamı boyunca taşıdı.

📌Bebeklik çağında ailesinin yanında bulunmayan Balzac, babasının eğitim konusundaki titizliği nedeniyle, oldukça donanımlı bir öğrenim hayatı geçirdi. Yetimhane günlerinin açığı böylece kapatılmaya çalışıldı. Fakat ne yazık ki yaşamı boyunca gösterdiği içe kapanık ruh hali, yetimhane günlerinin bir getirisiydi.

Balzac'tan hayata dair 20 alıntı