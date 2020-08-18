10 soruda realizmin öncülerinden Balzac
Vadideki Zambak, Goriot Baba gibi önemli eserlere attığı imza ile tanıdığımız gerçek adı Honore Balssa olan Balzac, eserlerinde kendi zamanını büyük bir gerçekçilikle yansıttı. Vefatının ardından 85'i tamamlanmış, 50'si taslak halinde toplam 135 tane eseri geride bıraktı. Küçük yaşlarda okumaya meraklı olan ve kendini kitaplarla mutlu eden Balzac'ın yaşamını ve eserlerini 10 soruda irdeledik.
Giriş Tarihi: 18.08.2020
09:38
Güncelleme Tarihi: 18.08.2020
09:52
Çocukluğu neden yetimhanede geçti?
📌20 Mayıs 1799 tarihinde,
Fransa'nın Tours şehrinde, memur bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Balzac, ailesinin isteği üzerine dört yaşına kadar Saint Cyr adındaki bir köyde bulunan bir yetimhanede büyüdü. Dört yaşında ailesinin himayesine geri verildi ve ilköğrenimine başladı. Küçük kardeşleriyle oyun oynamasına dahi izin verilmeyen Balzac, hiç oyuncağı olmadan geçirdiği çocukluğunun izlerini tüm yaşamı boyunca taşıdı.
📌Bebeklik çağında ailesinin yanında bulunmayan Balzac, babasının eğitim konusundaki titizliği nedeniyle, oldukça donanımlı bir öğrenim hayatı geçirdi. Yetimhane günlerinin açığı böylece kapatılmaya çalışıldı. Fakat ne yazık ki yaşamı boyunca gösterdiği içe kapanık ruh hali, yetimhane günlerinin bir getirisiydi.
Balzac'tan hayata dair 20 alıntı
İlk çalışması neden hüsranla sonuçlandı?
📌Balzac, babasının isteği üzerine
Sorbonne Üniversitesi'nde hukuk okudu fakat çocukluğundan beri edebiyata yatkındı. 1819 yılında ilk denemesi olan trajik tiyatro türündeki eseri "Cromwell" i kaleme aldı. Fakat bu eseri ne yazık ki istediği başarıyı elde edemedi. Bu eser Balzac'ın kendi aile hayatından izler taşıyordu.
📌Bu yapıtın başarısızlığı Balzac'ı yıldırmadı ve asıl kendisini göstereceği
roman türüne yöneldi.
İçe kapanık olan Balzac’ı toplumla barıştırmaya çalışan kadın kimdi?
📌Şahsi hayatı da oldukça çetrefilli olan Balzac, çevresinde gördüğü kötü örnekler sebebiyle aşka karşı uzak bir tutum sergiliyordu. Fakat tanıştığı
Madame Laure de Berny onu tüm ön yargılardan ve hayal kırıklıklarından bir anda sıyırıverdi. Berny, asosyal, topluma karşı tepkili, içe kapanık bir insan olan Balzac'ı içine düştüğü buhranlardan uzaklaştırdı.
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"Vadideki Zambak"taki Madame de Mortsauf ve 'Sönmüş Hayaller'deki Madame de' Bargeton gibi pek çok kadın kahramanın ilham kaynağı oldu.
Edebiyat çevrelerince dikkat çekmesini sağlayan ilk eseri hangisiydi?
📌Balzac,
1822'ye kadar, farklı takma isimlerle birçok eser kaleme aldı fakat edebiyat çevrelerine kendini bir yazar olarak kabul ettiremedi. 29 yaşına gelen yazar, başarısız eseri ve giriştiği ticari işlerde de umduğunu bulamayınca karamsarlığa kapılmaya başladı. Aynı dönemlerde kendisini misafir etmek isteyen General de Pommereul'un davetini kabul etti. Bu misafirlik Balzac için bambaşka bir kapı aralayacaktı.
📌Nitekim, misafir olarak kaldığı evde araştırmalara başladı. Çalışmaları sonucu
Sir Walter Scott'un yaşam tarzıyla ilgili tarihsel bir çalışma olan "La Dernier Chouan"ı (Köylü İsyanı ya da Şuanlar olarak bilinir) yayımladı. Bu kitap sonradan "Les Chouans" olarak anılmaya başlandı. Bir eserinde ilk defa kendi ismini kullanan Balzac, bu kitapla birlikte yavaş yavaş edebi çevrelerin dikkatini çekmeye başladı.
Hırslı kişiliği Balzac’ın hayatında ne tür olumsuzluklara yol açtı?
📌Yavaş yavaş hayatı düzene girmeye başlayan Balzac, artık edebi çevrelerde boy göstermeye başlamıştı. Felsefi öğeler içeren eseri
"La Peau De Chargin" yazara alışkın olmadığı yüklü miktarda maddi getiri sundu.
📌Elde ettiği başarılar, Balzac'ı hiç durmadan yazmaya itti, yazar bir müddet sonra fizyolojik ve psikolojik durumunun kaldıramayacağı kadar kendisine yüklenince 1832 yazında
aklını kaybetmenin eşiğine geldi. Bu dönemlerde kaleme aldığı "Louis Lambert" adlı otobiyografi niteliğindeki romanında içine düştüğü ruhsal buhranın izlekleri görülmektedir.