Turgut Uyar’ın Terziler Geldiler şiirine kavramsal bir bakış

🔹 'İkinci Yeni' şiirini hakkında isabetli tespitlerden birini yapan Asım Bezirci, bu şiir oluşumunu şöyle özetler: "1950'li yılların sonundan 1980'li yıllara kadar devam eden İkinci Yeni Şiiri, her şeyden evvel bir imge şiiridir. İmge, İkinci Yeni şairlerinde anlamdan önce geldiği için bazen anlamın önüne veya yerine geçer. (A. Bezirci, 1987: 26-27 İkinci Yeni Olayı).

🔹 Yeni bir biçim, anlamın ötesini arzulayan ve arayış içinde olan bir şiirdir, İkinci Yeni. Çok katmanlı bir anlam, ince ince işlenmiş bir dili önemsenmiştir.