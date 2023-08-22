Turgut Uyar'ın Terziler Geldiler şiirine kavramsal bir bakış
Kendine has şiir dili, hüzün ırmağında yıkanan kelimeleri ve işlediği temalar ile eserleri insanlara tesir eden Turgut Uyar, edebiyatımızın kendine has şairlerindendi. Şiir ile kurduğu sahici bağ metinlere dayanan şair, şiirleriyle edebiyat tarihimize damga vurdu. Genellikle soyut ve içsel duyguları işlediği şiirleri ile tanınan Turgut Uyar'ın hayatı, edebi kişiliği ve Terziler Geldiler şiirine sizler için kavramsal bir inceleme hazırladık.
Giriş Tarihi: 22.08.2023
17:01
Güncelleme Tarihi: 22.08.2023
18:04
🔹Büyük şair
Turgut Uyar, Almanya'nın Koblenz şehrinde 4 Ağustos 1927 tarihinde doğdu. Babası, Türk bir diplomat olan Refik Uyar'dır.
🔹 İlköğretim yıllarını
Ankara ve Londra'da tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi Bölümü'ne kaydoldu. Şair, lisans eğitimini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı.
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Turgut Uyar'ın Türk şiirindeki önemi
🔹 Turgut Uyar, Türk şiirinin
"İkinci Yeni" olarak adlandırılan döneminin önemli şairlerinden biridir. İkinci Yeni hareketi, geleneksel ölçü ve nazım biçimlerini terk edip çağdaş, soyut ve öznel temaları işlemeyi amaçlayan bir edebi harekettir.
🔹Turgut Uyar da bu hareketin etkisi altında kalarak
modern şiir anlayışını benimsemiştir. Şiirlerinde genellikle güçlü bir Türkçe kullanmış, imge ve sembolleriyle zengin bir içerik oluşturmuştur. İnsanın iç dünyasını, duygusal durumlarını ve hayatın anlamını sorgulayan temaları işlemiştir.
🔹 İkinci Yeni şairleri,
1950 dönemi Türk şiiri ortamında birbirlerinden bağımsız münferit şekilde eserler veren şairler tarafından oluşur. Bilinçli bir oluşum değildir.
🔹 İkinci Yeni, modern Türk
şiirinin kurulmasında önemli bir dönüşüm noktası olmuştur. Divan şiirinden sonra süre gelen Türk şiirindeki değişim sancıları, I. Yeni (Garip) ile keskin değişim yaşamış ve şiir sadeleşmiş, konu basit ve gündelik hale gelmiştir. Daha sonra İkinci Yeni, Türk şiirinin değerini ve seviyesini olması gereken seviyelere çekerek, şiirde anlam ve biçime yeniden dönüş sağlanmıştır. 'İkinci Yeni' kökleri ve geleneklerine bağlı bir şiir topluluğudur.
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İkinci Yeni şairi: Turgut Uyar
🔹 'İkinci Yeni' şiirini hakkında isabetli tespitlerden birini yapan
, bu şiir oluşumunu şöyle özetler: Asım Bezirci (A. Bezirci, 1987: 26-27 İkinci Yeni Olayı). "1950'li yılların sonundan 1980'li yıllara kadar devam eden İkinci Yeni Şiiri, her şeyden evvel bir imge şiiridir. İmge, İkinci Yeni şairlerinde anlamdan önce geldiği için bazen anlamın önüne veya yerine geçer.
🔹 Yeni bir biçim,
anlamın ötesini arzulayan ve arayış içinde olan bir şiirdir, İkinci Yeni. Çok katmanlı bir anlam, ince ince işlenmiş bir dili önemsenmiştir.
İkinci Yeni şairi: Turgut Uyar
🔹 İkinci Yeni, Türk şiirinde
imge ve gelenekten yararlanmış, şiir dilini sokaktan çekerek sembollerle oluşturmuştur. Şairler, şiirde işçiliğe gereken önemi vermiş ve şiirde biçime önem vermişlerdir.
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