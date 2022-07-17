Modern İle Geleneğin Arasında: Turgut Uyar'ın Divan'ından 20 Alıntı

Göğe bakanların ve geyikli gecelerin şairi, Turgut Uyar. İkinci Yeni'nin özgün ve iddialı isimlerinden olan Turgut Uyar, hem kendi döneminde hem de sonrasında çok sevildi. Göğe Bakma Durağı, Büyük Saat ve Dünyanın En Güzel Arabistanı gibi çok bilindik kitaplarının yanı sıra bir de Divan'a sahip. Bu modern divanı okuduğunuzda Turgut Uyar'ın söz dünyasının genişliği, kaleminin gücü karşısında hayrete düşeceksiniz. Biz de geç kalmayın istedik ve eserden bazı beyitleri sizler için derledik. İşte Turgut Uyar'ın Divan'ından 20 beyit…