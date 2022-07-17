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Modern İle Geleneğin Arasında: Turgut Uyar'ın Divan'ından 20 Alıntı

Göğe bakanların ve geyikli gecelerin şairi, Turgut Uyar. İkinci Yeni'nin özgün ve iddialı isimlerinden olan Turgut Uyar, hem kendi döneminde hem de sonrasında çok sevildi. Göğe Bakma Durağı, Büyük Saat ve Dünyanın En Güzel Arabistanı gibi çok bilindik kitaplarının yanı sıra bir de Divan'a sahip. Bu modern divanı okuduğunuzda Turgut Uyar'ın söz dünyasının genişliği, kaleminin gücü karşısında hayrete düşeceksiniz. Biz de geç kalmayın istedik ve eserden bazı beyitleri sizler için derledik. İşte Turgut Uyar'ın Divan'ından 20 beyit…

Giriş Tarihi: 17.07.2022 16:58
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"bu aşkın ölümdür kafiyesi, dağlara filan denk gelir

tükenmez çünkü doğruluğunu ne zamandır veriyor"

Turgut Uyar, Delta'da

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Turgut Uyar'dan 100 Alıntı

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"işte suyumuzu kestiler ama masamda yine bir çiçek

bir çiçeğin akşamı elbet bir çiçeğe benzeyecek"

Turgut Uyar, Beklemiş Bir Paket Cıgaranın Son Umudu'na

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"senin geçmişin uzun, elini hemen elime ver geç kalma

çoktan beri beklediğin o diri gülümseyiş işte bendim"

Turgut Uyar, Bomboş Bir Sayfaya Fahriye

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Mutsuzluğun ablukasını kıran şair: Turgut Uyar

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"kanasın varsın ne varsa biraz kanamalıdır

benim bunca yıldır günlerim gecelerim kanadı"

Turgut Uyar Sadabad'a Kaside

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"bağırdık neler beslenmedi ki sesimizden

ki bizim böyle bağırmamız yangına bir sudur"

Turgut Uyar, Bağırma'ya

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Turgut Uyar'ın en sevilen 15 şiiri

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