Deneme nedir? Deneme türüne dair okuma listesi...

Denemeler toplumsal konulardan daha çok kişisel konulara daha yakındır. Öğretici ve düşünsel yanı da vardır. Makale gibi düşünsel plânla yazılır. Fakat makaleden kısa yazılardır. Yazarın anlattıklarını kanıtlama gibi bir zorunluluğu yoktur. Günlük konuşma dili, düşünce diline dönüştürülür. Bu nedenle her kesimden yığının kolayca ve rahatlıkla okuyabilmesi sağlanır.

Modern anlamda deneme türü, Türk edebiyatında asıl olarak gazete ile birlikte ortaya çıkmaya başlamıştır. İlk özel gazete Tercümanı Ahval (1860)'in yayın hayatına başlamasından itibaren gazetelerde çıkan değişik yazılar, zamanla ayrı bir tür olan deneme için dil, anlatım ve yaklaşım bakımından zemin oluşturmuşlardır.