Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabından 15 alıntı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kitabı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan
'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitap, okuyucuyla buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitabında, küreselleşen dünyada hiç kimsenin bir başkasının sorununa bigane kalamayacağını ve dünyanın geleceğini ilgilendiren meselelerde ikiyüzlü bir tavır sergileyen uluslararası kuruluşların meşruiyetlerini kaybettiğini vurguluyor. Eser yoğun ilgi sebebiyle tüm dünya vatandaşları tarafından okunması için İngilizce, Arapça ve Fransızcaya çevrildi. Kitabı henüz okuyamayanlar ve merak edenler için mevcut uluslararası sistemin değerlendirmesinin yer aldığı 1. bölümden 15 alıntı derledik.
Giriş Tarihi: 20.11.2021
14:58
Güncelleme Tarihi: 20.11.2021
15:32
Daha Adil Bir Dünya Mümkün, sf. 15
"Dünyanın büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde insanlığın kaderi sınırlı sayıdaki ülkenin keyfine bırakılamaz."
Daha Adil Bir Dünya Mümkün, sf. 15
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tarafından kaleme alınan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan isimli kitap, okuyucuyla buluştu. 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün'
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Recep Tayyip Erdoğan'ın, vurguladığı kitap, küreselleşen dünyada hiç kimsenin bir başkasının sorununa bigane kalamayacağını ve dünyanın geleceğini ilgilendiren meselelerde ikiyüzlü bir tavır sergileyen uluslararası kuruluşların meşruiyetlerini kaybettiğini çevrildi. İngilizce, Arapça ve Fransızcaya
◾ Kitaptan elde edilen tüm gelir ise
bağışlanacak. AFAD'a
Batı'nın ikiyüzlülüğüne içeriden şahit olmuş Batılılar
Daha Adil Bir Dünya Mümkün, sf. 68
"Yıllardır kanayan yara Filistin halkını düşünün. Bu halkı topraksızlaştırmaya çalışan bir anlayışın küresel vicdanda yeri olabilir mi? Haksızlıklar karşısında susan bir küresel vicdan BM çatısı altında adaleti sağlayabilir mi? Adaletin her şeyden önce bir vicdanı olmalıdır."
Daha Adil Bir Dünya Mümkün, sf. 68
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oluşan kitabın 2 kısımdan mevcut uluslararası sistemin değerlendirilmesi yapılıyor. 1. bölümünde,
◾ Bu değerlendirme yapılırken, büyük oranda BM'nin merkeze alındığı küresel yönetişim sorunlarına değiniliyor.
Tarihe tanıklık eden meydanlar
Daha Adil Bir Dünya Mümkün, sf. 28
"BM, kuruluş sözleşmesinde kendisini, "Adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş" olarak tanımlamasına rağmen, bunun gereklerini yerine getirmekte etkisiz kalmaktadır."
Daha Adil Bir Dünya Mümkün, sf. 28
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BM reformuna dair bir öneri sunuluyor. Reformun sağlam bir zeminde tartışılabilmesi için hangi ilkelere sahip olması gerektiği konusu son derece önemli... Kitabın ikinci bölümünde ise
◾ Bu manada yeniden yapılandırma ve
gerekmektedir. Bu felsefe adil, kapsayıcı, çözüm odaklı ve uygulanabilir bir reform önerisi sunabilmelidir. reformun her şeyden önce bir felsefeye dayanması
◾ Bu kısım aynı zamanda
reformun hangi alanlarda, nasıl yapılması gerektiğine dair bir çerçeve sunmaktadır. reformun temel dinamiklerine de odaklanarak
Filistin'in işgaline sebep olan işgal politikası: Siyonizm
Daha Adil Bir Dünya Mümkün, sf. 46-47
""Küresel sorunlarla baş etmek istiyorsak, önce onların herkesi ilgilendirdiği gerçeğini samimiyetle tanımalı, çözüm için iş birliği gerektiğinin görmeliyiz. Eğer iş birliği istiyorsak, öncelikle sistem içindeki adaletsizlikleri gidermek için BM'yi yeniden yapılandırmak zorundayız."
Daha Adil Bir Dünya Mümkün, sf. 46-47
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Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabında neler var?
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kitabında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öneriyor. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üye sayısının 5 yerine 20 olduğu, Genel Kurul'un yetkilerinin artırıldığı, Güvenlik Konseyi'nin tek belirleyici olmadığı bir yapı
Daha Adil Bir Dünya Mümkün, sf. 62
"Zayıfı korumak yerine güçlünün, sırf sesi daha fazla çıkıyor diye haklı görüldüğü bir sistemin meşru olması mümkün olabilir mi?"
Daha Adil Bir Dünya Mümkün, sf. 62
◾ Eserde, Birleşmiş Milletlerin (BM) yapısına ilişkin reform önerileri de bulunuyor.
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özellikle Güvenlik Konseyi'nin yapısının yeniden oluşturulmasının, BM reformunun, işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin bu çerçevedeki teklifini uzun zamandır ifade ettiklerini ve tüm ülkelerin tartışmasına açtıklarını belirtti. tüm dünya ülkelerinin uzlaşmasıyla hayata geçeceğine
◾ Çözüm önerilerinin
"Dünya beşten büyüktür" ifadesinde kendini bulan, BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesini merkeze alan bir perspektifin hayata geçirilmesi olduğunu aktaran Erdoğan'ın mesajları şöyle:
"Konsey'in kıtaları, inançları, kökenleri ve kültürleri mümkün olan en adil şekilde temsil edecek bir yapıya kavuşturulacak şekilde yeniden düzenlenmesi çözüm ve küresel barışın tesisi için devrimsel bir adım olacaktır. Bu kapsamda, Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üye sayısının 5 yerine 20 olmasını teklif ediyoruz. Genel Kurul'un yetkilerinin artırıldığı, Güvenlik Konseyi'nin tek belirleyici olmadığı ve Genel Kurul'a hesap verebildiği bir yapıya kavuşturularak denge sağlanması gerektiğini ileri sürüyoruz. Konsey'de yer alacak 20 ülkenin Genel Kurul'dan seçilmesi de alternatif çözüm olarak öne sürülebilir. Böylece, dünyadaki tüm ülkelerin bu önemli karar mekanizmasında yer alması, alabilmesi temin edilmiş olacaktır."