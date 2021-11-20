Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabından 15 alıntı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kitabı

"BM, kuruluş sözleşmesinde kendisini, "Adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş" olarak tanımlamasına rağmen, bunun gereklerini yerine getirmekte etkisiz kalmaktadır."

Daha Adil Bir Dünya Mümkün, sf. 28

◾ Kitabın ikinci bölümünde ise BM reformuna dair bir öneri sunuluyor. Reformun sağlam bir zeminde tartışılabilmesi için hangi ilkelere sahip olması gerektiği konusu son derece önemli...

◾ Bu manada yeniden yapılandırma ve reformun her şeyden önce bir felsefeye dayanması gerekmektedir. Bu felsefe adil, kapsayıcı, çözüm odaklı ve uygulanabilir bir reform önerisi sunabilmelidir.

◾ Bu kısım aynı zamanda reformun temel dinamiklerine de odaklanarak reformun hangi alanlarda, nasıl yapılması gerektiğine dair bir çerçeve sunmaktadır.

Filistin'in işgaline sebep olan işgal politikası: Siyonizm