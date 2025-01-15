Cengiz Aytmatov'un kaleminden alıntılar
Yayınlanma Tarihi: Ocak 19, 2025 12:59 Güncelleme Tarihi: Ocak 19, 2025 12:59
Kırgızistan'ın en güzel hikayelerini okurlarıyla buluşturan Cengiz Aytmatov, Türkistan'ın en bilge kalemlerindendir. O, okurlarına sunduğu her eserinde Türkistan'dan esintiler getirmiştir adeta. Aytmatov'un Anarkay bozkırında geçen "Deve Gözü" adlı kitabı da Türkistan'dan bir parça taşır. İlk öyküleri arasında yer alan Deve Gözü'nde halkın çektiği sıkıntıları ve yaşanan olayları etkileyici bir şekilde betimlemiş ve bizlere sunmuştur. İşte, bu kitaptan sizler için birbirinden anlamlı cümleleri derledik.
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İnsan her şeyden önce insan olmalıdır. Ancak o zaman yaptığı işten mutluluk duyar, ancak o zaman yaptıklarının bir anlamı olur.
Cengiz Aytmatov
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Gökyüzü bütün yıldızları kucaklayacak kadar geniş değildi. Bu yüzden ufuklardan taşıyor, yeryüzüne dökülüyorlardı sanki.
Cengiz Aytmatov