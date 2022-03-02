Cenap Şahabettin şiirleri

"Ben o derviş-i reh-neverdim ki

Yaşarım mest-i inziva, asabî...

Her zaman Tanrı'dan dilerdim ki

Olayım serseri akar su gibi.

Hem-demim nağme, rehberim hülya.

Ne evim var, ne ailem, ne adım...

Bulmayınca beşerde bûy-ı vefa

Gördüğüm her ufukta ıtr aradım..."

Ali Emîrî Efendi Divanından Alıntılar

📌 CENAP ŞAHABETTİN HAYATI

Tophane'deki Feyziye Mektebi'nde ilk öğrenimi tamamlayan Şahabettin, Eyüp Askeri Rüşdiyesi'ne başlasa da Gülhane Askeri Rüşdiyesi'ni bitirdi. Tahsilini Askeri Tıbbiye'de sürdüren şair, 1899'da hekim yüzbaşı olarak mezun oldu.