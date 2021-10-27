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Cemil Meriç'ten Okunması Gereken 6 Kitap

Cemil Meriç, 4 yaşında başladığı okuma macerasına, bütün hayatı boyunca devam etti. Kitaplar ile olan yakın dostluğu onu bilge bir isim yaparken, ne yazık ki gözlerini kaybetmesine neden oldu. Ancak kitaplardan asla vazgeçmedi, bulduğu her fırsatta kitapların dünyasına girmesine izin verdi. Sizler için mütefekkir, yazar Cemil Meriç'ten okumanız gereken 6 kitabı derledik.

Giriş Tarihi: 27.10.2021 11:58 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 12:15
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Cemil Meriç kimdir?
Cemil Meriç kimdir?

📌 Cemil Meriç, kendi ifadesiyle "hayatını irfana adamış, münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi"ydi.

📌"Düşman bir dünyada dostsuz büyüyen" Cemil Meriç'in yalnızlığı çocukluğundan başlayıp ömrü boyunca devam etti.

📌Kaleme aldığı eserleriyle edebiyat ve fikir dünyamızda sadece dönemini değil ondan yıllar sonra gelen nesilleri de etkiledi.

Cemil Meriç kimdir?

İşte Cemil Meriç'ten düşünce dünyanızı aydınlatacak 6 kitap…

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Cemil Meriç, Bu Ülke
Cemil Meriç, Bu Ülke

📌Cemil Meriç, Bu Ülke kitabının konusu

◾ Cemil Meriç'in hayatından kesitleri ve yaşamı boyunca elde ettiği deneyimlerini topladığı bu kitap, deneme türünün modern Türk edebiyatındaki en muazzam örneklerinden birini oluşturuyor. Yakın Türkiye tarihine ışık tutan kitap, yazarın deneyimleri ve yorumlamaları ile ustaca harmanlanıyor.

◾ Okurken derin düşüncelere kapılıp, yazarın tespit niteliğindeki tanımlamalarında kendinizi kaybedeceğiniz bu eser, Türkiye'nin geçmişindeki sağ-sol çatışmalarını anlamlandırma üzerine de bir kaynak oluşturuyor. Yazarın akıcı üslubu karşısında kayıtsız kalamayacağınız "Bu Ülke" kitabı ile Cemil Meriç'i hem yakından tanıyacak hem de ona büyük bir hayranlık besleyeceksiniz.

Kitap, genel hatlarıyla yazarın kendi hayatının anlatıldığı ve yakın Türkiye tarihi üzerine deneyimlerinin yer aldığı iki ana bölümden oluşuyor. İlk bölümde yer alan Cemil Meriç'in çocukluğunun ve gençlik yıllarının anlatıldığı bölüm, oğlu Mahmut Ali Meriç'in gözünden babasını tasvir eden metinler şeklinde yer alıyor. Bu bölüm ile okuyucunun, yazarın kim olduğu, ideolojisi ve felsefesi açısından fikir sahibi olması da sağlanıyor.

Kitabın ikinci bölümünde ise Türkiye'deki sağ sol çatışmaları, ilerici ve gerici düşünceler, doğu ile batı karşıtlıklıklarını ele alan Meriç, yorumsuz ve düz anlatımı ile karşılıyor okuyucusunu. Doğrusuyla yanlışıyla tüm bu meselelerin incelendiği kitapta, Cemil Meriç'in hayatından izlere de tanıklık ediliyor. Öte yandan yazarın olaylara açıklık getirdiği değişik tanımlamaları da okuyucunun gözüne çarpan detaylar arasında yer alıyor. Kısacası, Cemil Meriç'i yakından tanıma fırsatı elde ederken, Türkiye'yi anlama üzerine de fikir sahibi olacağınız bir deneme türü bu kitapta sizi bekliyor.

📌 BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Yazar Cemil Meriç, bütün hayatını kitaplara ve okumaya adamıştır. Okumayı ise 4 yaşında öğrenmiştir. Kitaplar ile olan yakın dostluğu onu bilge bir isim yaparken, ne yazık ki gözlerini kaybetmesine neden olmuştur. Ancak körlüğüne rağmen kitaplardan asla vazgeçmemiş bulduğu her fırsatta kitapların kendisine okunmasını sağlamıştır.

📕 BU ÜLKE'Yİ NEDEN OKUMALIYIZ?

📌Okurken derin düşüncelere kapılıp, yazarın tespit niteliğindeki tanımlamalarında kendinizi kaybedeceğiniz bu eser, Türkiye'nin geçmişindeki sağ-sol çatışmalarını anlamlandırma üzerine de bir kaynak oluşturuyor.

"Kitap bir limandı benim için. Kitaplarda yaşadım. Ve kitaplardaki insanları sokaktakilerden daha çok sevdim."

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Cemil Meriç, Bir Dünyanın Eşiğinde
Cemil Meriç, Bir Dünyanın Eşiğinde

📌Bir Dünyanın Eşiğinde kitabının konusu

📚 İlk telif eseri olan Bir Dünyanın Eşiğinde, o zamana kadar "coğrafyasında tek kıta, kafasında tek yarım küre" olan Meriç'in Asya'yı, özellikle "Hint"i keşfidir. Olemp'i ararken Himalaya çıkmıştır karşısına.

📚 48 yılını gömdüğünü söylediği bu kitapta, düşüncesi ve şiiriyle, dini, felsefesi, masalıyla Hint edebiyatını ve uygarlığını inceleyen Meriç'e göre, "Çağdaş Avrupa, en aydınlık taraflarıyla Hint'in bir devamıdır".

📚 Düşünsel serüveninin tamamında olduğu gibi bu mihnetli çalışması sırasında da zaman zaman okuyucusunu bulamamaktan, anlaşılmamaktan şikayetçidir. Ama herkesi davet ettiği bu dünya düşünce hürriyetinin vatanıdır. "Hint", der Meriç, "her inanca söz hakkı tanıyan bir ülke olduğu için ikinci vatanım oldu. Bu kitapta rüyaları ve realitesiyle bütün Hint var... yani bütün insan."

📕 BİR DÜNYANIN EŞİĞİNDE NEDEN OKUMALIYIZ?

📌Yazar, Hint'i tanıyıncaya kadar düşüncenin ve şiirin Yunanla başladığını sanıyordu. Hint kültür ve edebiyatını keşfettikten sonra bakış açısı tamamen değişti. Dil, üslup ve içerikte Cemil meriç'in yaşadığı heyecana tanık olmak istiyorsanız elinizdeki kitap bunun için biçilmiş bir kaftan…

"Makine gürültülerinden kurtulmak isteyen sanatçı, kendine, zamanın kalın duvarları ile çevrili bir has bahçe yaratır."

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Cemil Meriç, Kırk Ambar
Cemil Meriç, Kırk Ambar

📌Kırk Ambar kitabının konusu

◾ "Kırk Ambar" bir mefhumlar kamusu, derbeder ve dağınık bir ansiklopedi, Cemil Meriç'in deyişiyle, "kurmak istediği abidenin birkaç sütunuyla birkaç odası". Eser iki bağımsız bölümden oluşuyor: Rümuz-ül Edeb ve Lehçe-t-ül Hakayık. Her bölüm başlı başına bir kitap olacak kadar hacimli. ◾ O yüzden "Kırk Ambar"ın iki ayrı bölümünü, eseri baskıya hazırlayan Mahmut Ali Meriç'in düzenlemesiyle, iki ayrı cilt halinde yayımlıyoruz. Bu birinci cilt, dünya edebiyatından klasiğe, hümanizmden edebiyat sosyolojisine uzanan bir çizgide düşünceye davet ediyor.

◾ Cemil Meriç Kırk Ambar isimli kitabında, Avrupa ekseninde Hıristiyanlık ile Müslümanlık karşılaştırması üzerinden, Hıristiyanlığın özellikle Hıristiyan Batı'nın her dönemde taktiklerinin değiştiğini ve dönemin ruhuna göre düzenlendiğini anlatır.

◾ Bu hali ile Batı'nın asla İslam topraklarını ele geçiremeyeceğini ve kapitalizm altında ezemeyeceğini savunur. Müslüman gözünden ise dünyanın harp ve İslam toprakları olmak üzere iki kategoride değerlendirdiği, bunların dışında bir toprak parçası olmadığını söylemektedirler.

Mefhumlar kamûsu Kırk Ambar'dan düşünce dolu alıntılar

🔍 KİTABI NEDEN OKUMALIYIZ?

📌Meriç kaleme aldığı bu eseriyle dünya edebiyatından klasiğe, hümanizmden edebiyat sosyolojisine, romanın romanından edebiyat tarihinin tarihine uzanan bir çizgide okuyucusunu düşünceye davet ediyor…

"Zekânın zaferi olan iş, istenerek yapılmıyorsa hudutsuz bir ıstıraptır."

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Cemil Meriç, Kültürden İrfana
Cemil Meriç, Kültürden İrfana

📌Kültürden İrfana kitabının konusu

◾ 1986 yılında yayımlanan Kültürden İrfana adlı eser Cemil Meriç'in son kitabıdır.

◾ Kültürden İrfana ile on iki ciltlik Cemil Meriç külliyatı tamamlanmıştır.

◾ Meriç eserinde kültürden çok irfanla uğraşmış, bu sebeple eserine de bu adı vermiştir.

◾ Meriç'e göre kültür; Avrupa kaynaklı, irfan ise çok katmanlı ve meseleleri içine alan bir terimdir.

Cemil Meriç'in Kültürden İrfana kitabından 20 alıntı

🔍 KİTABI NEDEN OKUMALIYIZ?

📌Mefhumlar ve meseleler konusunda düşüncenin en ücra köşelerini yoklayan, yalınkat bir bilgi yerine kapsamlı, incelikli bir bilginin peşine düşen Cemil Meriç, Kültürden İrfana'da okurunu önyargıların köleliği yerine düşüncenin yoldaşlığına çağırıyor.

"Kültürün dün de, bugün de, yarın da tek taşıyıcısı vardır: Kitap. Hiçbir düşünce emeksiz fethedilemez."

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Cemil Meriç, Işık Doğudan Gelir
Cemil Meriç, Işık Doğudan Gelir

📌Işık Doğudan Gelir kitabının konusu

◾Işık Doğudan Gelir, siyasî, felsefî, dogmatik herhangi bir inancın peşinde olmayan, başka milletlere, başka fikirlere, başka düşünce ve duyma tarzlarına sonsuz bir tecessüs besleyen bir Cemil Meriç klasiği, tüm diğer eserleri gibi.

◾ Medeniyetlerin "defter-i âmâli" olan ansiklopedilerden İslâm'ın kozmolojik doktrinlerine; İbrani edebiyatından Kitab-ı Mukaddes'e; Herbelot'nun "muhteşem abidesi" Doğu Kütüphanesi'nden, oryantalizmlerin aydınlattığı yeni medeniyetlere; Michelet'nin ve Schuré'nin "her türlü yobazlıktan uzak", İnsanlığın Kitab-ı Mukaddesi ve Doğu Mabetleri adlı eserlerinden, Erasmus'un Cinnete Methiye'sine, başka bir deyişle Akıl'dan Cinnet'e; hermetizmden "çağdaş düşüncenin kutuplarından biri" olan İbn Haldun'a... kanatlanan ve kanatlandıran emsalsiz bir düşünce serüveni.

Fikir işçisi Cemil Meriç'in Işık Doğudan Gelir kitabından 22 alıntı

🔍 KİTABI NEDEN OKUMALIYIZ?

📌Işık Doğudan Gelir, İnsanlığın Kitab-ı Mukaddesi ve Doğu Mabetleri adlı eserlerinden, Erasmus'un Cinnete Methiye'sine, başka bir deyişle akıldan cinnete; "çağdaş düşüncenin kutuplarından biri" olan İbn Haldun'a kanatlanan ve kanatlandıran emsalsiz bir düşünce serüvenidir.

"Kur'an bir hendesî güzellikler hazinesidir. Tabiat, Allah'ın âyetleridir. Müminlere düşen, bu ayetleri temaşa etmektir."

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Cemil Meriç, Jurnal 1. cilt
Cemil Meriç, Jurnal 1. cilt

📌Jurnal 1. cilt kitabının konusu

◾Cemil Meriç'in kendini, yakınlarını, etrafındakileri, içinde bulunduğu dünyayı, düşünce tarihini ve tarihimizi, kendi açısından ve yalın bir şekilde değerlendirdiği eseri Jurnal, yazarın gündelik düşüncesini, kişisel maceralarını, anı ve itiraflarını, yoğun duygularını, yaratış gücünü, alışılmadık yaklaşımlarını, güçlü sentezlerini, engin kültürünü birarada yansıtan bir büyülü aynadır. ◾ Cemil Meriç'in en doğal çehresi ve olanca çoksesliliğiyle karşımıza çıktığı eser, yazarını olduğu gibi tanımamıza, değerlendirmemize yardım eden zengin biyografik malzeme de içeriyor. İsyankar, acımasız, çoğu zaman duygusal yanlarıyla bir gönül ve düşünce adamına yaklaştırıyor bizi.

Cemil Meriç'in Jurnal kitabından hafızalarda yer edinen 20 alıntı

🔍KİTABI NEDEN OKUMALIYIZ?

📌Cemil Meriç'in en doğal çehresi ve olanca çok sesliliğiyle karşımıza çıktığı eser, yazarını olduğu gibi tanımamıza, değerlendirmemize yardım eden zengin biyografik malzeme de içeriyor.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayınız

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