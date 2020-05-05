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Cemil Meriç'in Jurnal kitabından hafızalarda yer edinen 20 alıntı

Cemil Meriç'in kendini, yakınlarını, etrafındakileri, içinde bulunduğu dünyayı, düşünce tarihini ve tarihimizi, kendi açısından ve yalın bir şekilde değerlendirdiği eseri Jurnal, yazarın gündelik düşüncesini, kişisel maceralarını, anı ve itiraflarını, yoğun duygularını, yaratış gücünü, alışılmadık yaklaşımlarını, güçlü sentezlerini ve engin kültürünü bir arada yansıtan bir büyülü aynadır. Cemil Meriç'in en doğal çehresi ve olanca çok sesliliğiyle karşımıza çıktığı eser, yazarını olduğu gibi tanımamıza, değerlendirmemize yardım eden zengin biyografik malzeme de içeriyor. İşte bir tür hesaplaşma,vasiyetname veya uzun bir mektup niteliğinde olan Jurnal'den Cemil Meriç'in benliği, birikimi, şuuraltı ve şuur üstüne şahit olabileceğiniz 20 alıntı...

Giriş Tarihi: 05.05.2020 09:06 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 10:09
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"Her kitap yarımdır. Kitabı insanlık yazar. Ne mutlu ona bir hece ekleyebilene..."

10 soruda Cemil Meriç

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"Evet kör bir kuyuya düşer gibi oluyorum zaman zaman. Dış dünyayla bağlarımı koparmamam lazım. Her şeye rağmen sevmek... Herkesi sevmek."

Bilginin aynası Cemil Meriç'ten ufuk açan alıntılar

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"Tecessüsümüz camları kırık bir fener. Fırtınanın sık sık söndürdüğü o lambayı hangi meşale ile tutuşturacağız."

Cemil Meriç ünlü edebiyatçıları nasıl eleştirdi?

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"Her büyük adam kucağında yaşadığı cemiyetin üvey evladıdır. Zira o yarınki veya dünkü veya ötelerdeki bir cemiyetin çocuğu, kendi cemiyetinin değil."

Cemil Meriç'in 'Mağaradakiler' kitabından alıntılar

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"Dosto'nun dünyası uçakla üzerinden geçilebilecek herhangi bir harita parçası değil."

Cemil Meriç'ten 1 kelime 1 cümle

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