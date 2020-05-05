Cemil Meriç'in Jurnal kitabından hafızalarda yer edinen 20 alıntı

Cemil Meriç'in kendini, yakınlarını, etrafındakileri, içinde bulunduğu dünyayı, düşünce tarihini ve tarihimizi, kendi açısından ve yalın bir şekilde değerlendirdiği eseri Jurnal, yazarın gündelik düşüncesini, kişisel maceralarını, anı ve itiraflarını, yoğun duygularını, yaratış gücünü, alışılmadık yaklaşımlarını, güçlü sentezlerini ve engin kültürünü bir arada yansıtan bir büyülü aynadır. Cemil Meriç'in en doğal çehresi ve olanca çok sesliliğiyle karşımıza çıktığı eser, yazarını olduğu gibi tanımamıza, değerlendirmemize yardım eden zengin biyografik malzeme de içeriyor. İşte bir tür hesaplaşma,vasiyetname veya uzun bir mektup niteliğinde olan Jurnal'den Cemil Meriç'in benliği, birikimi, şuuraltı ve şuur üstüne şahit olabileceğiniz 20 alıntı...