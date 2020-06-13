Hayatını Türk irfanına adayan mütefekkir Cemil Meriç kimdir?

Cemil Meriç'in bu kadar renkli, önyargıların tuzağından temizlenmiş, serâzad düşünceli bir keskin kalem haline gelmesinde çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği Hatay'ın kozmopolit ortamının önemli bir rolü vardı.

Hatay'da "Yenigün" isimli yerel gazetede "Geç Kalmış Bir Muhasebe" başlıklı ilk yazısı yazısı yayımlanan Meriç, Hataylı Türklerin Fransız mandasına direnmesini savunması sebebiyle Fransız istihbaratı tarafından mimlendi. Antakya Sultaniyesi'nin son sınıfında, üstelik başarı derecesi yüksek bir öğrenci olmasına karşın bakalorya yani lise bitiminden sonra uygulanan olgunluk sınavına giremeyeceği ima edilince, dönem ortasında okulu terk etti.

Modern çağın filozofu: Cemil Meriç