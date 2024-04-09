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Cahit Zarifoğlu'nun kaleminden 30 alıntı

Cahit Zarifoğlu, "Yedi Güzel Adam" şiiriyle hafızalarda ve gönüllerde derin izler bırakan bir şair ve yazardır. Hem şiirinin kendisine özgü derinliği ve edebiyatımızdaki öncü rolü, hem de çocuk edebiyatına getirdiği benzersiz ve sıra dışı bakış açısıyla dikkat çekmiştir. Onun rehberliğinde yetişen birçok edebiyat tutkunu ve genç yazarın yolunu aydınlatması da önemlidir. Zarifoğlu, İslami konularla ilgili bilgi ve bilinci artırmaya yönelik çalışmalarıyla da bilinir ve bu alanlarda önemli bir boşluğu doldurmuştur. Onun eserleri, 30 yıl sonra bile tazeliğini koruyarak genç kuşakların ilgisini çekmeye devam etmektedir. Sizler için Zarifoğlu'nun kaleminden etkileyici 30 alıntıyı bir araya getirdik...

Giriş Tarihi: 09.04.2024 10:12
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"Ah şu yalnızlık
Kemik gibi
Ne yanına dönsen batar"

Cahit Zarifoğlu

📌 Şiir adı: Çağın Küçük Bulanağı

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"Seçkin
Bir kimse değilim
İsmimin baş harfleri acz tutuyor
Bağışlamanı dilerim"

Cahit Zarifoğlu

📌 Şiir adı: Sultan

10 maddede Cahit Zarifoğlu kimdir?

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"Bu insanlar dev midir
Yatak görmemiş gövde midir"

Cahit Zarifoğlu

📌 Şiir adı: Yedi Güzel Adam

İlhamı ele geçiren şair: Cahit Zarifoğlu

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"Kardeşim dedim
Acılarıma da kardeş olur musun"

Cahit Zarifoğlu

📌 Şiir adı: Acılarıma da Kardeş Olur Musun

Cahit Zarifoğlu'nun en sevilen 10 şiiri

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"Filistin bir sınav kağıdı
Her mü'min kulun önünde"

Cahit Zarifoğlu

📌 Şiir adı: Soru İşaretlerinden Biri

Cahit Zarifoğlu'nun sobada tutuşturulan ilk kitabının acıklı hikayesi

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