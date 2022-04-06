Bir yazarın kalesi: Kalem Kalesi'nden çarpıcı alıntılar

Bir yazarın eserleri onu tanımak isteyenler için bir bulmaca gibidir. Nuri Pakdil de bu minvalde eserleri okundukça daha iyi anlaşılan bir yazardır. "Kalem Kalesi", Pakdil'in anlam kümelerinin yoğun biçimde görüldüğü, insanı iç sorgulamaya iten, düşündürücü bir metindir. Bilhassa Pakdil düşüncesindeki Kahramanmaraş ve Anadolu imgeleri bu eser ile beraber yerli yerine oturuyor. Okuyucularımız için Pakdil'in kalesi sayılabilecek olan "Kalem Kalesi"nden altı kırmızı kalemle çizilecek en mühim yerleri bir araya getirdik.