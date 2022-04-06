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Bir yazarın kalesi: Kalem Kalesi'nden çarpıcı alıntılar

Bir yazarın eserleri onu tanımak isteyenler için bir bulmaca gibidir. Nuri Pakdil de bu minvalde eserleri okundukça daha iyi anlaşılan bir yazardır. "Kalem Kalesi", Pakdil'in anlam kümelerinin yoğun biçimde görüldüğü, insanı iç sorgulamaya iten, düşündürücü bir metindir. Bilhassa Pakdil düşüncesindeki Kahramanmaraş ve Anadolu imgeleri bu eser ile beraber yerli yerine oturuyor. Okuyucularımız için Pakdil'in kalesi sayılabilecek olan "Kalem Kalesi"nden altı kırmızı kalemle çizilecek en mühim yerleri bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 06.04.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 11:51
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Bir yazarın kalesi: Kalem Kalesi’nden çarpıcı alıntılar

"Yanmış bir dünya verildi bana. Kabul ettim. Herhalde başka bir dünya kalmamıştı bana verilecek…"

Nuri Pakdil

Edebiyat kulesinin yüksek burcu: Nuri Pakdil

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Bir yazarın kalesi: Kalem Kalesi’nden çarpıcı alıntılar

"Hem kuruluyor, hem de bozuluyor aynı ânda, insan."

Nuri Pakdil

Nuri Pakdil için Kudüs'ün önemi

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Bir yazarın kalesi: Kalem Kalesi’nden çarpıcı alıntılar

Her yer gibi, bir İrâde Sınavının yapıldığı yerin adı da olabilir Anadolu."

Nuri Pakdil

Kudüs şairi Nuri Pakdil anısına...

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Bir yazarın kalesi: Kalem Kalesi’nden çarpıcı alıntılar

"Geçmiş asla ölmez"

Nuri Pakdil

Edebiyat tutkunlarının buluşma noktası: Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi

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Bir yazarın kalesi: Kalem Kalesi’nden çarpıcı alıntılar

Kokusunu alabiliyor muyuz acının?"

Nuri Pakdil

Rasim Özdenören 60 yıllık dostu Nuri Pakdil'in anlattı

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