Kudüs şairi Nuri Pakdil anısına...

Kudüs'ten yükselen bir feryattı Nuri Pakdil, bu mübarek beldeye olan sevdasını zırh gibi taşıdı. O, Kudüs'ü hayatının merkezine yerleştirdi. Her bakışında, her adımında, her sözünde bu mukaddes belde vardı. Kudüs için hissettiği yürek sızısını, "Yüreğimin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır." ifadeleriyle kaleme döktü. Edebiyat dünyasına adını altın harflerle yazdıran mütefekkir, şair ve deneme yazarı Nuri Pakdil'i saygı ve rahmetle anıyoruz.

"Sevgili arkadaşlar, hepinizi; antiemperyalist, antikapitalist, anti sosyalist, antinazist, en önemlisi de; Türkiye'ye özel ve ait olmak üzere anti firavunist bilinçle selamlıyorum. Ne mutlu ezeli-ebedi ulu önderimiz Hz. Muhammed'in şefaatçisi olanlara. Sloganım şudur; Ne mutlu Müslüman'ım diyene!"

📌Nuri Pakdil, 1934 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. "Güzel İstanbul'umuzun bize katıldığı gündür doğum günüm..." diyerek 29 Mayıs'ı da doğum günü olarak kabul etti. Entelektüel bir aileye sahip olan Pakdil, ilkokul çağlarından itibaren yazmaya başladı.

📌 Pakdil için yazmak bir hayat biçimiydi: "Yazmak, uzun yürüyüşe başlamaktır. Yazarın ödevi, yazmaktır. Bir yazar ancak, yazarak girebilecektir insanlığa. Bu bağlamda yazmak, bir hayat biçimim olmuştur benim."

▶ Lisede Hamle adında bir okul dergisi çıkartan Nuri Pakdil, edebiyat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu küçük lise dergisi Ankara'dan İstanbul'a birçok yazarın dikkatini çekti.

📌 Kudüs'e olan bağlılığının İslam'a olan bağlılığından kaynaklandığını söylerdi: "Bununla gurur ve onur duyuyorum. Ben, uygarlığımın değer yargılarından yanayım, İslam uygarlığının savunucusuyum. Uygarlığımızın yabancılaştırma girişimleriyle yenilmiş olan hakkını geri istiyorum."

▶ Nuri Pakdil, üst solunum yolları enfeksiyonu nedeni ile kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi'nde 18 Ekim 2019'da 85 yaşındayken hayatını kaybetti. Usta edebiyatçının cenazesi, Hacı Bayram Veli Camisi'nden kılınan cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'nda defnedildi.

Rahmet ve özlemle...

