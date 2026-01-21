Aynı gurur, farklı kelimeler: Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Türk Bayrakları

3 /10













GAGAVUZ TÜRKÇESİ

Bayrak-Bayrak

🔸 Gagavuz bayrağı; gök mavisi zemin üzerine yerleştirilen üç altın yıldızıyla "Gök Oğuz" soyuna selam duran ve 1995 yılında Moldova içinde özerklik kazanan Gagavuz Türklerinin barışçı, özgür ve köklerine bağlı kimliğini dünyaya ilan eden bir sancaktır.

🔸 Bayraktaki mavi renk, "gök" gökyüzü kavramını yani Türklerin en eski ve ortak rengini temsil ediyor.

➡ Gök bayrak bizä dedelerimizdän kalan en paalı emanettir.

➡ Gök bayrak bize dedelerimizden kalan en değerli emanettir.