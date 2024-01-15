Türk lehçelerinde "şehit" kelimesi

ONLAR ÖLÜ DEĞİL, ŞEHİTLER

🔸 Şehit, Arapça kökenli bir kelime. Manası"Allah (CC), vatan, millet yolunda ve din uğruna savaşırken ölen kimselere" verilen isimdir. Evet, şehit kelimesinin tanımı sözlüklerde bu şekilde geçer. Fakat anlatılanlardan daha fazlasıdır bu kelime. Hayatta tanık olabileceğimiz acıların en belirgin halidir, yüreklere düşen kor alevdir.

🔸 Sözcük aynıdır, hissedilen üzüntü aynıdır ancak yüreklere yansıyan görüntüsü türlü çeşittir şehit kelimesinin... Bayrak Şairimiz Arif Nihat Asya'nın kaleminden ise"Ey mavi göklerin kızıl ve beyaz süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü" bu dizeleridir onun tercümanı.