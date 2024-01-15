Türk lehçelerinde "şehit" kelimesi
Vatanın refahı, Türk milletinin geleceği için durmadan, bıkmadan ve usanmadan nöbet bekleyen birileri var ülkemizde. İman dolu yürekleriyle düşmanlarla çarpışan ve şehadet şerbetine erişen yiğitler asla dönmediler davalarından. Onlar bizim askerlerimiz, ölü değil diriler. Daima yüreklerimizde yaşayacaklar minnet, rahmet ve sevgiyle...
Giriş Tarihi: 15.01.2024
15:45
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
16:30
ONLAR ÖLÜ DEĞİL, ŞEHİTLER
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Şehit, Arapça kökenli bir kelime. Manası "Allah (CC), vatan, millet yolunda ve din uğruna savaşırken ölen kimselere" verilen isimdir. Evet, şehit kelimesinin tanımı sözlüklerde bu şekilde geçer. Fakat anlatılanlardan daha fazlasıdır bu kelime. Hayatta tanık olabileceğimiz acıların en belirgin halidir, yüreklere düşen kor alevdir.
🔸 Sözcük aynıdır, hissedilen üzüntü aynıdır ancak yüreklere yansıyan görüntüsü türlü çeşittir
şehit kelimesinin... Bayrak Şairimiz Arif Nihat Asya'nın kaleminden ise "Ey mavi göklerin kızıl ve beyaz süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü" bu dizeleridir onun tercümanı.
2023'ü özetleyen kelimeler
ŞEHADET ŞERBETİNİ İÇTİLER
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Türkiye tarihinde nice Mustafalar, Mehmetler vatan müdafaasında şehadet şerbetini içtiler. Anadolu'ya gelişimizden bu yana çok zaman geçti, çok şey değişti fakat yalnız bir şey değişmedi.
🔸 Düşmanlarla çevrili topraklarımızda milletinin bekası için çarpışan yiğit askerlerimiz.
2024 senesi şehitlerimizin yası ile son bulurken yeni yılın ilk günlerinde de ülkece yasa boğulduk. Tüm her şeye rağmen Mehmetçiklerimiz yine canları pahasına vatan topraklarını korumaya devam etmektedir.
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ
Şehit - Şahid
🔸 Türk milletinin düşmana karşı
mukaveti ezelden beri vardır ve halen de devam etmektedir. Azerbaycan Türkleri de Türkiye Türkleri gibi düşmanlarıyla bir mücadelenin içindedir. Bilhassa Azerbaycan yönetiminin Ermenistan ile olan husumeti mevcudiyetini korumaktadır.
🔸 Kardeş ülkemiz Azerbaycan,
millet ve vatan yolunda çok şehit vermiştir. Türkiye Türkçesine en benzeyen Azerbaycan lehçesinde şehit sözcüğünü ise "şahid" ifadesi karşılamaktadır.
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İkinci Qarabağ müharibəsində şəhid olan Azərbaycan əsgər, gizir və zabitlərinin məlumatlarını əks etdirir.
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İkinci Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycan askerlerinin, sancaktarlarının ve subaylarının bilgilerini yansıtmaktadır.
Eski Türkçede yaygın 10 kelime
TÜRKMEN TÜRKÇESİ
Şehit - Şehyt
🔸 Türkmenlerin de topraklarında yaşadıkları birtakım sıkıntılar bulunur. Bu sıkıntılara sınır güvenliği ile alakalı durumları örnek gösterebiliriz.
🔸 Aynı zamanda Türkmen Türkçesi, Türkiye Türkçesine yakın olan lehçeler arasındadır.
Türkmen Türkçesinde şehit sözcüğünü " şehyt" ifadesi karşılamaktadır.
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Şehyt, Yslamda Allanyň (CC) ıolunda ölen bir musulmana berlen at we wezipe.
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Şehit, İslâm'da Allah (CC) yolunda vefat etmiş bir Müslüman'a verilen isim ve makamdır.
KAZAK TÜRKÇESİ
Şehit - Şahit
🔸 Kazak Türkleri, iç işlerinde birden farklı problemle baş etmeye çalışır. Buna bağlı olarak
Kazak toprakları bir dönem Rus işgali altında bulunmuş ve uzunca yıllar bununla mücadele etmişlerdir.
🔸 Kazak lehçesinde
şehit sözcüğü, "şahit" ifadesiyle karşılık bulur.
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Şähïd, Ïslamda Allah (CC) jolında qaza tapqan musılmanğa beriletin esim jäne däreje.
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Şehit, İslâm'da Allah (CC) yolunda vefat etmiş bir Müslümana verilen isim ve makamdır.
Türk lehçelerinde Ocak ayı